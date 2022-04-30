В национальных парках начали работу спасательные посты

С 30 апреля в целях обеспечения безопасности туристов, жителей и гостей Челябинской области, в местах прохождения самых популярных маршрутов природного парка «Таганай» и национального парка «Иремель» выставляются посты спасателей.

Традиционно пик посещаемости природных и национальных парков Южного Урала приходится на выходные, а в праздничные дни число посетителей может достигать рекордных показателей.



«Снаряжение, внедорожная техника и подготовка дежурных смен позволяет оказать профессиональную помощь пострадавшим в самые сжатые сроки», - сообщили в поисково-спасательной службе региона.



Кроме того, на спаспостах можно зарегистрировать свой поход, получить информацию о маршрутах, ориентирах и уровню сложности выбранного маршрута.