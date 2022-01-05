В нацпарке «Таганай» назвали самые странные выходки туристов

Рейтинг самых странных нарушителей составили в национальном парке «Таганай» (Челябинская область). Список по итогам 2021 года подготовила служба охраны нацпарка.

Самый нелепый поступок совершили любители приключений, которые в августе отправились в поход по нехоженым тропам и встретили медведя. От близкого знакомства с хозяином тайги их спасло лишь то, что животное опешило не меньше людей. «Так что на первый раз всё обошлось», - сообщили в пресс-службе нацпарка. Специалисты отметили, что если бы туристам встретилась охраняющая детеныша медведица, то события могли бы иметь трагическую развязку.

На втором месте нарушителей – мотоциклист из Златоуста, заехавший на территорию «Таганая», несмотря на существующий запрет. Прибывшие на место автоинспекторы пытались вразумить гонщика, но мужчина окатил их грязью и нецензурной бранью, а после этого попытался скрыться. Мотоциклиста всё-таки задержали и оштрафовали на 10 тыс. рублей.

На третьей строчке антирейтинга - туристы из Санкт-Петербурга, которые не оформили разрешение на въезд на территорию нацпарка. Оказалось, что это была не простая забывчивость, а холодный расчёт - предприимчивые жители Петербурга приехали на Таганай в поисках «уральских изумрудов» - гранатов. За нелегальной добычей ценных камней столичных гостей застали сотрудники службы охраны.

Четвертое место в списке возмутительных нарушений досталось москвичам, которые в январе разбили лагерь рядом с Откликным гребнем и настолько вошли в роль первопроходцев, что принялись рубить в национальном парке деревья.

И, наконец, замыкают пятёрку нарушителей организаторы летнего забега, которые в спешке забыли убрать за собой ленточки, обозначавшие маршрут для спортсменов.

Напомним, что для посещения нацпарка «Таганай» необходимо зарегистрироваться и получить разрешение. Сделать это можно через официальный сайт www.taganay.org. А для того, чтобы общение с природой принесло только положительные эмоции, перед походом следует заранее ознакомиться с правилами посещения парка.