В нацпарке «Зигальга» открыли детский эколого-просветительский центр

В национальном парке «Зигальга» (Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область) открылся детский эколого-просветительский центр, где будут проходить «живые» уроки по изучению и сохранению природы.

Кроме того, пока не достроен визит-центр «Зигальги», здесь же туристы смогут проходить регистрацию и приобретать входные билеты.

Представитель Агентства международного сотрудничества Челябинской области Ольга Сукинова напомнила, что «Зигальга» – самый молодой нацпарк Челябинской области, в ноябре ему исполняется два года.

Основным входом в парк стало село Тюлюк Катав-Ивановского района, где на берегу реки Юрюзань продолжается строительство кордона. Первым крупным инфраструктурным объектом «Зигальги» стал подвесной мост через Юрюзань: до этого туристам приходилось пересекать реку вброд.

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Теперь завершен еще один важный объект – эколого-просветительский центр для детей. Само здание построено в рамках нацпроекта «Экология», а оснащение – глобус, бинокли для наблюдения за птицами, книги, настольные экологические игры – было приобретено на средства гранта благотворительного фонда «Красивые дети в красивом мире».

Вчера, 12-го октября, в экоцентре прошли первые занятия для детей Катав-Ивановского района. Ребята узнали, почему в национальный парк нельзя приходить с собакой, как правильно подкармливать птиц зимой и многое другое. Образовательный курс, включающий мастер-классы, игры и «живые» уроки на природе, прописан до конца учебного года.

Кроме того, здесь же, в экоцентре, временно регистрируют туристов, входящих в национальный парк. У инспектора они могут получить актуальную информацию о состоянии троп и метеоусловиях, правилах поведения в парке, приобрести входные билеты.

Уже в следующем году планируется создание первой зигальгинской экотропы. Короткий семейный маршрут пройдет вдоль берега реки Юрюзань.

Как рассказала исполняющая обязанности директора национального парка Эльвина Новоселова, проектирование экотропы «По предгорьям Зигальги» начнется уже в этом году.

«Ее протяженность составит всего четыре километра. Она будет включать в себя информационные аншлаги, настилы на труднопроходимых участках и смотровую площадку, с которой можно будет увидеть окрестные хребты – Зигальгу, Иремель, Бакты», - отметила Эльвина Новоселова.

В прошлом году национальный парк «Зигальга» посетили около пяти тысяч туристов. К концу 2021-го года, по предварительным оценкам, ожидается двукратное увеличение посетителей.