В ночь на субботу перекроют движение на автодороге на выезде из Челябинска

В ночь на субботу, 12 ноября, на час будет перекрыто движение транспорта на участке автодороги Челябинск – Харлуши для установки надземного перехода, сообщает министерство дорожного хозяйства и транспорта региона.

По данным ведомства, с ноля часов до часу ночи 12 ноября будет полностью перекрыт для движения транспортных средств участок автодороги Челябинск - Харлуши в районе остановочного комплекса «Садовый» (км 5 + 700 м).

В указанное время на этом участке будут проводиться работы по установке надземного пешеходного перехода. Сотрудники ГИБДД организуют движение на этом участке автодороги.

Водителей просят заранее спланировать время и маршрут движения.