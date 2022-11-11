11.11.2022
В Челябинске в этом году откроются три новых садика
11.11.2022
В ночь на субботу перекроют движение на автодороге на выезде из Челябинска
11.11.2022
Будущие медсестры будут учиться на новых манекенах и фантомах
11.11.2022
Запрет полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 21 ноября
11.11.2022
ЖКХ Чебаркуля заплатит за нападение бродячих собак на ребенка
11.11.2022
ЧЦЗ получил концессию на строительство универсального спортивного манежа «Арена Челябинск»
В ночь на субботу перекроют движение на автодороге на выезде из Челябинска
11.11.2022
Сегодня «Орлан» отправился в первый рейс из Челябинска в Екатеринбург
31.10.2022
На обработку региональных дорог Челябинской области направлено 78 машин
07.09.2022
Жители Бобровки в Троицком районе по утрам не могут добраться на работу и учебу
27.05.2022
Испортив Комсомольский проспект, челябинские власти взялись за Цвиллинга
Депутат фракции «СРЗП» в ЗСО Владимир Бекишев с гуманитарным грузом добрался до Ясиноватой
09.11.2022
Быть ли приюту для бездомных животных в Коркинском районе, решит облсуд
09.11.2022
Отремонтированные летом 2022 года переезды на Гагарина в Челябинске снова опасны для подвесок
09.11.2022
Челябинцы рассказали о последнем дне эвакуации из Херсона
08.11.2022
ЧЦЗ в числе лидеров по реализации экологических программ
08.11.2022