В новом году рядом с челябинской «Юности» зазеленеют деревья и появится скейт-парк

Территория возле дворца спорта «Юность» в Центральном районе Челябинска, которую в качестве объекта благоустройства выбрали сами жители путем голосования на платформе «Активный житель 74», будет преображаться в 2022-м году по пяти контрактам на разные виды работ.

Об этом агентству «Урал-пресс-информ» рассказал глава Центрального района Виктор Ереклинцев. Он сообщил, что на озеленение пространства, прилегающего к «Юности» (в границах улиц Красной, Труда и Свердловского проспекта), будет потрачено 5,9 миллиона рублей (аукцион уже состоялся, первоначальная стоимость контракта на озеленение составляла девять с половиной миллионов).

Работы, согласно условиям контракта, должны быть выполнены до первого октября 2022-го года. Как следует из технического задания, здесь появится газон, будут высажены такие растения, как яблоня Недзвецкого высотой не менее двух с половиной-трех метров, липа высотой три-три с половиной метра, береза и клен остролистный аналогичной высоты, барбарис «Тунберга» высотой не менее 0,3 метра, разные виды кизильника высотой не ниже 0,6 метра. Отметим, из кустарников будет создана живая изгородь.

По словам Виктора Ереклинцева, 20-го декабря текущего года должен состояться аукцион на благоустройство территории возле «Юности». Данный контракт предусматривает в том числе проведение земельных работ, устройство покрытий.

«Закупка размещена, ее начальная стоимость составляет 27,9 миллиона рублей», - сообщил глава Центрального района.

Как следует из техзадания, данные работы должны быть закончены к 20-му августа 2022-го года.

Кроме того, будут проведены аукционы на освещение (стоимость, по техническому заданию, составляет шесть миллионов рублей), установку малых архитектурных форм (первоначальная цена контракта – 17 миллионов рублей). В настоящее время закупки готовятся к размещению.

«Также в скором времени будем делать проект на скейт-парк. Размещение аукциона планируется в начале следующего года, примерная стоимость - 13 миллионов рублей», - рассказал Виктор Ереклинцев, отметив, что все работы планируется провести в летний сезон 2022-го года.