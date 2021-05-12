В отношении полицейских из Челябинска, которые «сливали» информацию о покойниках, возбуждены уголовные дела

Оперативники службы собственной безопасности регионального полицейского главка «вычислили» своих сотрудников, которые за деньги сообщали предпринимателю информацию об умерших жителях Челябинска. Ими оказались три оперативных дежурных и участковый.

Следственный комитет по Челябинской области возбудил уголовные дела в отношении полицейских из Челябинска, которые передавали информацию об умерших бизнесмену по части третьей статьи 290 и пункту «в» части пятой статьи 290 УК РФ – «Получение взятки». Также, возбуждено уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» части четвертой статьи 291 – «Дача взятки».

«По данным следствия, в течение 2019 – начала 2021 годов сотрудники полиции получили взятки от предпринимателя на сумму более 390 тысяч рублей за предоставление информации об умерших гражданах на территории Челябинска для последующего оказания предпринимателем ритуальных услуг», - сообщил старший помощник руководителя СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

Преступление выявлено сотрудниками управления собственной безопасности ГУ МВД России по Челябинской области, которые осуществляют оперативное сопровождение по уголовному делу.

«В настоящее время они отстранены от исполнения должностных обязанностей. Проводится проверка, направленная на установление всех обстоятельств», - добавила руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Челябинской области Ольга Штерк.

В случае подтверждения фактов противоправной деятельности данные сотрудники будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и привлечены к ответственности в соответствии с законодательством.

Завтра полицейским будет избрана мера пресечения