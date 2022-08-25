В «Парковом» Челябинска начинают строительство садика на 120 мест

В Челябинске на следующей неделе компания ООО «Трест «Магнитострой» начинает строительство садика на 120 мест в микрорайоне «Парковый» на улице Габдуллы Тукая.

Как сообщает пресс-служба мэрии, общая стоимость работ составляет 175 миллионов рублей, заказчиком выступает администрация города в лице управления капитального строительства.

Детский сад появится неподалеку от пересечения с Габдуллы Тукая с улицей Генерала Брусилова. В этой части «Паркового» уже построено большое количество жилых домов, и потребность в новых социальных учреждениях здесь достаточна высока.

Садик будет трехэтажным, на каждом этаже разместят по две группы с полным набором помещений. Для воспитанников будут обустроены музыкальный и физкультурные залы. В административно-хозяйственной части обустроят медицинский и кухонный блоки.

Уже на следующей неделе подрядчик приступит к ограждению строительной площадки. В рамках подготовительных работ будет выполнен снос деревьев, попадающих в пятно застройки, с последующей компенсацией в натуральном выражении на территории Курчатовского района.

Объект должен быть сдан в эксплуатацию до 15-го сентября 2023-го года.