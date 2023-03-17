В педагогическом университете открыли мемориальную доску первому

Сегодня, 17 марта, в главном корпусе Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета (ЮУрГГПУ) была открыта мемориальная доска первому ректору челябинского педагогического института Евгению Тяжельникову.

Евгений Михайлович Тяжельников (7 января 1928 – 15 января 2020 гг.) – выпускник физико-математического факультета челябинского пединститута. Возглавлял Челябинский государственный педагогический институт с 1961 по 1964 год. Евгений Михайлович уделял большое внимание подготовке квалифицированных кадров и научно-исследовательской работе студентов, при нем была открыта заочная аспирантура, стали складываться научные школы, активизировалась издательская деятельность.

«Евгений Михайлович Тяжельников останется навсегда яркой фигурой в истории нашего университета. Его активная позиция, поиск чего-то нового привели к тому, что многое в университете изменилось к лучшему: открылась агробиостанция, были построены общежитие и спортзал, создано первое в Советском Союзе научное общество учащихся. Много общественных традиций, зародившихся в то время, сохранилось и до сих пор. Это студенческий совет, подготовительные курсы, которые тогда назывались школой рабочей молодежи, и другие», - отметила на открытии мемориальной доски ректор педагогического университета Татьяна Чумаченко.

Гостями мероприятия стали преподаватели, студенты и ветераны вуза. Один из них – проектор по научной и научно-исследовательской работе педагогического университета с 1994 по 2002 год, доктор исторических наук, бывший ректор ЧГАКИ Владимир Рушанин – также взял слово.

«В 1946 году на 4-м этаже общежития на Соне Кривой встретились двое 17-летних мальчишек – Серёжа Шулепов и Женя Тяжельников. Они жили в этой комнате – два будущих ректора нашего вуза. Несколько лет назад была открыта мемориальная доска Сергею Васильевичу Шулепову, а в этом – открываем такую же в память о Евгении Тяжельникове, – обратился к присутствующим Владимир Яковлевич. – Могли ли он предположить, что через 14 лет после окончания вуза он станет его руководителем?! В 33 года управлять вузом – само по себе колоссальное достижение, такое надо заслужить».

Особую атмосферу мероприятию придало выступление студентки филологического факультета Ирины Карасевой, которая под гитару исполнила песню «Марш энтузиастов». Гости подпевали, а после выступления поблагодарили организаторов за создание хорошего настроения.