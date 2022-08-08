В Перми открывается фестиваль «Щит России»

В Перми завтра, девятого августа, начнет свою работу XХV Всероссийский патриотический фестиваль СМИ «Щит России».

Учредителем фестиваля, который состоится на базе ГТРК «Пермь», выступила Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания (ВГТРК). «Щит России» будет проведен при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, администрации губернатора Пермского края. В этом году на творческий конкурс принимались работы не только в области телевидения и радио, но и печатных, а также Интернет-СМИ.

Организационный комитет фестиваля возглавил заместитель генерального директора ВГТРК - руководитель регионального департамента Рифат Сабитов, а жюри фестиваля - специальный корреспондент ВГТРК Александр Сладков. На творческий конкурс фестиваля поступило около 600 работ. Участников события ожидают мастер-классы, которые будут проводиться десятого и 12 августа как очно, так и в режиме видеоконференций, а также экскурсии и дружеское общение.

В пятницу,12 августа, состоится торжественная церемония награждения победителей творческого конкурса фестиваля.

Желаем удачи всем участникам конкурса, будем внимательно следить за всеми событиями уже 25-го по счету «Щита России».