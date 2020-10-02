В Пласте - новый прокурор

Новым прокурором Пласта (Челябинская область) назначен Сергей Букреев. Ранее он работал заместителем прокурора Тракторозаводского района Челябинска.

Постановление о назначении Сергея Букреева подписал генеральный прокурор России Игорь Краснов. Он пробудет на этой должности на протяжении пяти лет.

Как сообщили в надзорном ведомстве, бывший прокурор Пласта Вячеслав Уфимцев ушел на пенсию.

Для справки:

Сергей Букреев в органах прокуратуры Челябинской области проходит службу более 16 лет. Он занимал должности следователя прокуратуры Ленинского района Челябинска, помощника и старшего помощника прокурора Советского района Челябинска, прокурора отделов управления по надзору за процессуальной деятельностью органов следствия и дознания прокуратуры области, заместителя прокурора Троицкого района, заместителя прокурора Тракторозаводского района Челябинска.