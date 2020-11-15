ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

В Пласте по факту гибели четырех человек на пожаре возбуждено уголовное дело

Фото: 
прокуратура Челябинской области
Общество
Сегодня, 13:16
Размер текста
Автор: 
Инна Шемаева

В поселке Увельский (Пласт, Челябинская область) пожар унес жизни целой семьи. Погибли трое взрослых и ребенок. Прокуратура организовала проверку, по результатам которой СКР возбудил уголовное дело.
Трагедия произошла сегодня, 15 ноября, в шесть утра. На пульт диспетчера пожарно-спасательного отряда МЧС поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме в Пласте.

«На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения происходило активное горение кровли и надворных построек. Предварительная площадь пожара составила 150 квадратных метров. К тушению приступили четыре ствола «Б», сотрудники двух звеньев газодымозащитной службы, включившись в аппараты, начали работать внутри здания», - сообщили в МЧС по Челябинской области.

В ходе тушения пожара были обнаружены двое мужчин, женщина и ребенок. Они погибли. По предварительной информации семья, проживавшая в доме, состояла на учете как неблагополучная.
Предварительная причина пожара - короткое замыкание электропроводки в надворных постройках.

«Прокуратура области организовала проверку и взяла на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного по данному факту следственными органами СКР по Челябинской области по признакам состава преступления, предусмотренного частью третьей статьи 109 Уголовного кодекса Российской Федерации - «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам».
По результатам проверки, при наличии оснований, будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники.

Автор: 
Инна Шемаева
Отправить новость
Вчера, 13:22
Число пациентов с ковидом в больницах Челябинской области превысило шесть тысяч
Вчера, 13:05
В Челябинской области режим повышенной готовности продлили сразу на 1,5 месяца
13.11.20 18:49
Алексей Текслер: Расулевские чтения – это равноправный диалог власти и духовенства
13.11.20 17:11
Анонсы событий и мероприятий на 14-16 ноября
13.11.20 15:17
Текслер: Для нас сегодня важнейшая задача – создание экосреды для технологического развития
13.11.20 14:29
Максим Пекарский: На горе Косотур Златоуста обустроят экотропу и смотровые площадки
13.11.20 14:04
За сутки умерло восемь пациентов с ковидом из Челябинска, Златоуста, Коркино и Чебаркуля
13.11.20 13:55
Синичкин день – пришла пора ставить кормушки
13.11.20 13:22
В Челябинске скончалось два пациента, эвакуированных после ЧП из горбольницы № 2
13.11.20 13:09
В Челябинске пешеходы временно не смогут передвигаться по Ленинградскому мосту
Общество
Вчера, 13:05
В Челябинской области режим повышенной готовности продлили сразу на 1,5 месяца
Общество
Вчера, 15:04
Русские вернулись: Челябинск отметил столетие «Русского исхода»
Новости
Сегодня, 12:04
Общество
За сутки ковид унес жизни семи южноуральцев
Вчера, 14:04
Общество
За сутки умерло восемь пациентов с ковидом из Челябинска, Миасса, Коркино и Южноуральска
13.11.20 17:11
Общество
Анонсы событий и мероприятий на 14-16 ноября
13.11.20 14:26
Федерация
Пойманным пьяными за рулем усложнят процесс возврата прав
13.11.20 14:04
Общество
За сутки умерло восемь пациентов с ковидом из Челябинска, Златоуста, Коркино и Чебаркуля
Материалы рубрики
Сегодня, 12:04
Общество
За сутки ковид унес жизни семи южноуральцев
Вчера, 14:04
Общество
За сутки умерло восемь пациентов с ковидом из Челябинска, Миасса, Коркино и Южноуральска
13.11.20 17:11
Общество
Анонсы событий и мероприятий на 14-16 ноября
13.11.20 14:04
Общество
За сутки умерло восемь пациентов с ковидом из Челябинска, Златоуста, Коркино и Чебаркуля
13.11.20 13:55
Общество
Синичкин день – пришла пора ставить кормушки
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Вакансии в Челябинске

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика