В Пласте по факту гибели четырех человек на пожаре возбуждено уголовное дело

В поселке Увельский (Пласт, Челябинская область) пожар унес жизни целой семьи. Погибли трое взрослых и ребенок. Прокуратура организовала проверку, по результатам которой СКР возбудил уголовное дело.

Трагедия произошла сегодня, 15 ноября, в шесть утра. На пульт диспетчера пожарно-спасательного отряда МЧС поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме в Пласте.

«На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения происходило активное горение кровли и надворных построек. Предварительная площадь пожара составила 150 квадратных метров. К тушению приступили четыре ствола «Б», сотрудники двух звеньев газодымозащитной службы, включившись в аппараты, начали работать внутри здания», - сообщили в МЧС по Челябинской области.

В ходе тушения пожара были обнаружены двое мужчин, женщина и ребенок. Они погибли. По предварительной информации семья, проживавшая в доме, состояла на учете как неблагополучная.

Предварительная причина пожара - короткое замыкание электропроводки в надворных постройках.

«Прокуратура области организовала проверку и взяла на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного по данному факту следственными органами СКР по Челябинской области по признакам состава преступления, предусмотренного частью третьей статьи 109 Уголовного кодекса Российской Федерации - «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам».

По результатам проверки, при наличии оснований, будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.