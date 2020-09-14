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В «подземельях» на площади Революции Челябинска кипит работа

Общество
Сегодня, 20:13
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В «подземельях» на площади Революции Челябинска кипит работа. Переходы, выходящие на Кировку, Арбитражный суд и центральный гастроном практически готовы - здесь проведен косметический ремонт.

Горожане отмечают, что стало чисто, опрятно, просторно (торговых точек здесь больше нет), а еще светло - новые лампы, встроенные в потолок, очень яркие: благодаря их свету перемещаться в темное время суток стало комфортно и безопасно.

Что касается двух других выходов из-под земли, что ведут на трамвайную остановку на улице Цвиллинга (напротив здания, где размещался магазин «Ритм») и на проспект Ленина, то здесь все еще впереди.

Напомним, активные работы здесь были начаты позднее, чем в другой части «подземелья», потому что городские власти ждали результатов госэкспертизы. После того как смета, представленная «Челябстройзаказчиком», была утверждена, ремонт стартовал.

«Смотрящие» на Цвиллинга «подземелья» челябинские чиновники обещают привести в порядок до наступления холодов. Как рассказала заместитель начальника управления информационной политики Челябинска Ксения Дурманова, самое важное, что предстоит здесь сделать, - это заменить лестничные марши, которые сегодня находятся в удручающем состоянии. Ходить по обеим лестницам небезопасно. Данному вопросу будет уделено особое внимание.

«Именно в этих двух переходах самый высокий пешеходный трафик», - подчеркнула Ксения Дурманова.

А пока здесь груды обломков и различные художества. Торговых точек здесь тоже больше нет, их демонтировали.

К слову, местным властям стоит обратить внимание на будку у «Читай-города», куда выходит еще один переход под площадью Революции: она выглядит непрезентабельно и портит облик города – благодаря сомнительного вида изображениям.

Досталось и самому дому.

 

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