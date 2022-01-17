В поездах и на вокзалах ЮУЖД продолжают противоэпидемические меры

В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой продолжают действовать усиленные меры безопасности на вокзальных комплексах Южно-Уральской железной дороги.

Как сообщает пресс-служба ЮУЖД, в целях профилактики распространения вирусных инфекций на территории вокзалов ежедневно проводится дезинфекция помещений. Особое внимание уделяется предметам интерьера, с которыми наиболее часто контактируют посетители: дверные ручки, перила, поручни, посадочные места для пассажиров, туалетные комнаты – все эти зоны обрабатываются от двух до шести раз в день с применением специальных антисептических средств.

В кассовых залах, у информационных табло и информационно-справочных стоек, на входном контроле и в переходах для соблюдения социальной дистанции нанесена специальная разметка (информационные полосы с интервалом в 1,5 м). На входных группах организован контроль соблюдения масочного режима пассажирами и посетителями вокзального комплекса. Для обработки рук в помещениях вокзалов установлены диспенсеры с дезинфицирующими средствами.

Также комплекс мер, направленных на защиту здоровья пассажиров, реализуется во всех поездах, курсирующих по полигону Южно-Уральской железной дороги. Среди них – бесконтактный контроль проездных документов, информирование пассажиров о необходимости ношения средств индивидуальной защиты и соблюдения безопасной социальной дистанции. Перед отправлением в каждый рейс вагоны пригородных поездов обрабатываются дезинфицирующими средствами. Все сотрудники работают в средствах индивидуальной защиты.

В поездах дальнего следования холдинга «РЖД» все вагоны проходят обязательную санитарную обработку с применением обеззараживающих моющих средств, активных в отношении вирусов. Увеличена периодичность уборки вагонов с применением дезинфицирующих средств между рейсами и в пути следования. Все современные вагоны оснащены специальными установками с функцией обеззараживания воздуха, ультрафиолетовыми бактерицидными лампами и др.

Напоминаем, что вокзальные комплексы и железнодорожный транспорт являются общественными местами, на территории которых действуют повышенные меры безопасности. Просим пассажиров соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.

ФОТО: ЮУЖД