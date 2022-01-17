17.01.2022
Анонсы событий и мероприятий на 18 января
17.01.2022
В поездах и на вокзалах ЮУЖД продолжают противоэпидемические меры
17.01.2022
ММК повысил производительность ЭСПЦ
17.01.2022
В Челябинске водитель насмерть сбил пешехода
17.01.2022
Загранпаспорт за пять дней
17.01.2022
Южноуральцев приглашают на всемирный День снега
В поездах и на вокзалах ЮУЖД продолжают противоэпидемические меры
21.12.2021
Дед Мороз и Снегурочка напомнили водителям правила пересечения железнодорожных переездов на Южно-Уральской магистрали
16.12.2021
В преддверии новогодних праздников на ЮУЖД стартовал декадник «Безопасные каникулы»
13.12.2021
Начальник ЮУЖД Игорь Рязанов: системная работа и конструктивный диалог с грузоотправителями стали основой для повышения эффективности перевозок в 2021 году
09.12.2021
Крытый футбольный манеж начал действовать на стадионе «Локомотив» в Челябинске
Главный архитектор Челябинска получил выговор за «китов»
17.01.2022
В 2022 году минимальная зарплата в Челябинской области достигнет почти 16 тысяч
14.01.2022
Магнитогорцев на Крещение не пустят в помещение для переодевания без QR-кода
13.01.2022
Парадоксы Челябинска: пятидневка для снежных куч
12.01.2022
Челябинцы вновь жалуются на жуткую вонь
12.01.2022