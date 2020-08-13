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В полиции Верхнеуральского района озадачены пьянством молодых сотрудников

Общество
13.08.20 10:07
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Автор: 
Инна Шемаева

Начальник ОМВД по Верхнеуральскому району заявил, что у него вызывает большое опасение вызывает поведение сотрудников, особенно молодых, в не службы, в частности, употребление ими алкоголя.

Речь о соблюдении служебной дисциплины в полиции Верхнеуральского района шла на собрании личного состава. Факты, которые прозвучали, мягко сказать, заставляют задуматься о моральном облике полицейских.

«В числе проступков, совершенных полицейскими области в первом полугодии текущего года 149 ДТП, управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, нанесение вреда здоровью граждан в результате ДТП. Отмечен рост нарушений служебной дисциплины и в районном отделе МВД и увеличение количества сотрудников, привлеченных к дисциплинарной ответственности», - сообщила помощник начальника районного ОМВД по работе с личным составом Оксана Лебедева.

По отрицательным ситуациям из органов внутренних дел области уволены 55 сотрудников. Сложившаяся ситуация вызывает обеспокоенность у руководства райотдела полиции.

«Большое опасение вызывает поведение сотрудников, особенно молодых, в не службы, употребление ими алкоголя. Я напоминаю о большой ответственности полицейских перед гражданами, права которых они защищают, и о необходимости постоянного соблюдения служебной дисциплины», - сказал начальник районного ОМВД Николай Зайцев.

В завершении собрания начальник райотдела выразил надежду на то, что каждый сотрудник серьезно и вдумчиво отнесется к состоявшемуся разговору. А для большей убедительности стражам порядка был продемонстрирован документальный фильм о полицейских, заключенных под стражу и отбывающих наказание за проступки.

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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