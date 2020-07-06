В понедельник в Челябинской области гроза, ливни и град

В понедельник, 6 июля, в Челябинской области ожидается жаркая погода с ливнями, грозами, градом и шквалистым ветром. Местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность (V класс горимости по региональной шкале).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, утром в Челябинске было плюс 21 градус, влажность воздуха 82%, ветер северо-западный 2-4 метра в секунду.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 25-27 градусов, по области – плюс 25-30 градусов, в горных районах прохладнее - до плюс 20-25 градусов.

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 3-8 метров в секунду, при грозах шквалистое усиление до 25 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 737 миллиметров ртутного столба, в течение дня оно существенно не изменится. Геомагнитное поле спокойное.

Солнце взошло в 4 часов 20 минут, заход - в 21 час 37 минут. Долгота светового дня - 17 часов 17 минут. Луна стареющая.

По народному календарю – Аграфена Купальница.

Купальницей Аграфену прозвали за то, что вечером ее дня начинаются купания. Наступает знаменитая ночь на Ивана Купалу. В народном сознании Аграфена Купальница, Иван Купала и Петры-Павлы (этот день отмечается через несколько дней) слились в один большой праздник, наполненный огромным смыслом и вобравший в себя как христианские традиции, так и языческие верования. Это было время обрядов, примет, гаданий, легенд. На Аграфену все жители деревни шли купаться и мыться.

Именины в этот день: Агриппина (Аграфена), Александр, Алексей, Антон, Артемий, Герман, Иосиф, Корнилий, Митрофан, Петр, Святослав, Федор.