В понедельник в Челябинской области осадков не обещают

В понедельник, девятого августа, в Челябинской области ожидается облачная погода, преимущественно без осадков.

В южных районах сохраняется, в восточных и северо-восточных районах местами ожидается высокая пожарная опасность (IV класс горимости по региональной шкале).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, утром в Челябинске было плюс 17 градусов, влажность воздуха 86%, ветер северо-западный 2-6 метров в секунду.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 23-25 градусов, по области – плюс 21-26 градусов, на юре региона – до плюс 30 градусов.

Ветер северо-западный, северный 5-10 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 744 миллиметров ртутного столба, в течение дня оно существенно не изменится. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца в 5 часов 12 минут, заход - в 20 часов 46 минут. Долгота светового дня - 15 часов 34 минуты. Луна растущая.

По народному календарю девятого августа – Пантелеймон Целитель, Пантелеймон Кочанный.

Одно из прозвищ Пантелеимона (Кочанный, или Кочанник) связано с тем, что в это время начинают завиваться капустные вилки. Поэтому было принято доставать из кладовых оставшуюся с прошлого урожая капусту и печь пирожки из слоеного теста.

Именины в этот день: Анфиса, Герман, Иван, Кирилл, Климент, Константин, Наум, Николай, Пантелеимон, Платон, Савва.