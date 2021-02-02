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В поселке Шагол подрядчик за свой счет восстановил освещение улицы, находящейся на балансе минобороны

В поселке Шагол подрядчик за свой счет восстановил освещение улицы, находящейся на балансе минобороны

Освещение улицы Бурденюка в поселке Шагол, которая не находится на балансе Челябинска, а у министерства обороны РФ, восстановлено силами подрядчика за счет собственных средств.

Во время пресс-конференции главы Челябинска Натальи Котовой, которая состоялась 28 января, от жителей поселка Шагол поступила информация, что они вынуждены в темное время суток передвигаться по улице Бурденюка с фонариками.

Как сообщили в пресс-службе администрации Челябинска, первого февраля освещение улицы восстановлено за счет собственных средств подрядчика.

Ранее подрядная организация ООО «Строймеханизация» приняла решение за счет собственных средств организовать периодичную очистку от снега улиц Бурденюка и 11-й городок.

Были проведены работы по очистке проезжей части, тротуаров, прилотковой части, парковки, вывозу снега.

Напомним, территория поселка Шагол (военный городок ЧВВАКУШа) до сих пор не передана на баланс челябинских властей министерством обороны РФ. В результате того, что территория оказалась ни за кем не закреплена, ее толком никто не убирал. В настоящее время порядок приводит не только «Строймеханизация». На помощь приходят и другие подрядчики Курчатовского района Челябинска.