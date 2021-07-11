В пострадавших от огня поселениях Челябинской области начала работу спецкомиссиия

Сегодня, 11 июля, по поручению губернатора Челябинской области Алексея Текслера в пострадавших от природного пожара населенных пунктах Карталинского муниципального района, начала работу специальная комиссия по определению нанесенного ущерба строениям и имуществу жителей.

«Жители, которые в результате пожаров потеряли жилье, получат по желанию либо помощь в восстановлении жилья, им построят новые дома, либо компенсацию для покупки жилья в других населенных пунктах. Этот вопрос будет решаться с каждой семьей в индивидуальном порядке», – сообщил заместитель губернатора Евгений Голицын.

Комиссия оценивает ущерб, собирает информацию на местах, общается с пострадавшими. Работа организована при поддержке минстроя области

«В первую очередь мы должны выяснить пожелания жителей: кто-то хочет остаться в поселке и восстановить дом, кто-то, возможно, пожелает переехать. Кроме того, сегодня в поселке Джабык будут работать представители строительных организаций. Они должны определить объем и сроки выполнения работ по строительству жилья», – рассказал министр строительства и инфраструктуры области Юлий Элбакидзе.

Площадь активного горения в Нагайбакском и Карталинском районах составляла 20 гектар. По состоянию на семь часов утра 11 июля пожары локализованы на общей площади 14 тысяч гектар, очагов открытого горения нет. Проведена авиаразведка с применением вертолета МИ-8. «Угрозы населенным пунктам нет. По итогам проведенной наземной разведки (патрулирования) участков активного горения не обнаружено», - , сообщает ГУ МЧС области.

В населенных пунктах Джабык и Запасное огнем уничтожено 72 строения, из них 46 домов для постоянного проживания и 26 дачных домов.

На месте продолжает работу группировка МЧС, лесничество, администрация муниципальных районов, полиция.