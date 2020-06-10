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В праздничные дни будут выставлены спасательные посты в национальных парках

Общество
Сегодня, 11:20

В связи с ожидаемым наплывом туристов в предстоящие праздничные дни, поисково-спасательная служба Челябинской области организует с 11 по 14 июня спасательные посты в Национальном парке «Таганай» (приют Гремучий ключ) и Природном парке «Иремель» (поселок Тюлюк). В Челябинске сотрудники полиции также будут обеспечивать безопасность горожан.

В День России и остальные праздничные дни поисково-спасательные группы будут дежурить круглосуточно, используя в работе квадроциклы и комплекты специального и медицинского оборудования. Сотрудники областной службы будут следить за режимом учета туристов, проводить с ними профилактические беседы о правилах безопасности во время восхождения, давать рекомендации по экипировке и оперативно выезжать к нуждающимся в помощи людям.

 

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