В Прощеное воскресенье в Челябинске пройдут масленичные гуляния

В Прощеное воскресенье, 26 февраля, в Челябинске и в ряде городов области пройдут масленичные гуляния.

На территории Свято-Симеоновского кафедрального собора масленичные гуляния состоятся по благословению митрополита Челябинского и Миасского Алексия и начнутся в 11 часов.

Как сообщает пресс-служба сосбора, с 11 до 13 часов на территории собора пройдут народные игры для детей и взрослых, творческие задания и конкурсы, благотворительная ярмарка, конкурс блинов с вкусным чаем; все это время будет работать праздничная фотозона с самоваром.

Во время Масленичных гуляний на территории собора будет работать благотворительная ярмарка. В специально поставленной палатке можно будет приобрести поделки и сувениры, изготовленные сёстрами-волонтерами отдела по социальному служению кафедрального собора. Все вырученные от продажи сувениров средства будут направлены на благотворительные проекты кафедрального собора и на помощь ближним.

Затем Масленичные гуляния продолжатся в классах воскресной школы: с 13 до 14 часов там пройдут праздничные мастер-классы, а с 14 до 15 часов – молодежный гитарник.

Народные гулянья «Широкая Масленица» пройдут с 12 до 15 часов в трёх парках Челябинске: в ЦПКиО им. Ю.А. Гагарина, Городском саду им. А. С. Пушкина и парке «Сад Победы».

Как сообщает управление культуры города, в парке им. Ю.А. Гагарина мероприятие начнётся с красочного пролога «Широкая Масленица», который погрузит зрителей в историю и традиции славянского праздника.

В ходе концертной программы горожане услышат трогательные русские народные песни от ведущих коллективов Челябинской области, увидят яркие хореографические номера и представление Театра моды русского костюма.

Также на сцене выступят участники конкурса «Масленичная карусель», состоится награждение самых выдающихся конкурсантов. Весёлые гулянья развернутся и на площадке у Ротонды. Здесь организуют викторины и розыгрыш призов, выступления коллективов, но главное – здесь пройдут традиционные зрелищные масленичные забавы: перетягивание каната, подъём гири, масленичный столб, бой мешками, прыжки в мешках, масленичный блин и многое другое.

В финале праздника, в 15 часов, состоится сжигание чучела Масленицы

В горсаду им. А. С. Пушкина концертная программа стартует с пролога «Широкая Масленица». Талантливые артисты и яркие персонажи народных сказок расскажут о празднике через театрализованное представление и погрузят в атмосферу праздника.

Далее на сцене выступят талантливые коллективы города и области под народные песни и танцы, игры и конкурсы от ведущих. Гостей ждут масленичные потехи, силачи, масленичный бой, прыжки в мешках, кольцеброс, масленичный забег и другие.

В Саду Победы «Широкая Масленица» начнется с красочного пролога, который перейдёт в яркое представление с участием талантливых звёзд Южного Урала.

Вне сцены гостей парка будут развлекать герои русских народных сказок и высоченные ходулисты в ярких костюмах. Здесь также будет чем заняться взрослым и детям, и любителям активных игр, и просто тем, кто пришёл в праздничный день полюбоваться атмосферой народных гуляний: подъём гири, масленичный столб, прыжки в мешках, масленичный боулинг и другие.

Кульминацией праздника станет сжигание чучела Масленицы в 15 часов.

В 12 часов начнут отмечать Широкую масленицу и на площадке у ДК «Сокол» (пос. Аэропорт, ул. 1-я Увельская, д. 1).