В Родительский день не все жители Челябинска прислушались к запрету на посещение кладбищ

Сегодня, 28 апреля, в Родительский день, некоторые жители Челябинска не стали прислушиваться к рекомендациям властей отказаться от посещения кладбищ и отправились навестить могилы родных и близких, чтобы почтить их память.

По данным челябинской полиции, с утра и до полудня на восьми городских кладбищах побывали около 270 горожан, хотя официально все кладбища были закрыты. Сотрудники полиции (на кладбищах были выставлены патрули) проводили с горожанами профилактические беседы и напоминали о запрете на посещение кладбищ.

Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», сегодня в Челябинске, как и во всем регионе, кладбища были открыты только для погребения. Во избежание массового заражения коронавирусной инфекцией власти рекомендовали горожанам не посещать кладбища и побывать на могилах близких людей чуть позднее. Но отказаться от традиции посещения на Радоницу своих ушедших из жизни родных смогли не все.