ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

В Родительский день не все жители Челябинска прислушались к запрету на посещение кладбищ

Общество
Сегодня, 16:40
Автор: 
Инна Шемаева

Сегодня, 28 апреля, в Родительский день, некоторые жители Челябинска не стали прислушиваться к рекомендациям властей отказаться от посещения кладбищ и отправились навестить могилы родных и близких, чтобы почтить их память.

По данным челябинской полиции, с утра и до полудня на восьми городских кладбищах побывали около 270 горожан, хотя официально все кладбища были закрыты. Сотрудники полиции (на кладбищах были выставлены патрули) проводили с горожанами профилактические беседы и напоминали о запрете на посещение кладбищ.

Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», сегодня в Челябинске, как и во всем регионе, кладбища были открыты только для погребения. Во избежание массового заражения коронавирусной инфекцией власти рекомендовали горожанам не посещать кладбища и побывать на могилах близких людей чуть позднее. Но отказаться от традиции посещения на Радоницу своих ушедших из жизни родных смогли не все.

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники, Telegram.

Автор: 
Инна Шемаева
Отправить новость
Сегодня, 11:23
Челябинская область подготовилась к борьбе с коронавирусом и его последствиями
Сегодня, 11:07
Спасателей Златоуста закрыли на карантин
Вчера, 23:36
В Челябинскую область прибывает новая группа туристов из-за рубежа
Вчера, 22:58
Во вторник у православных Радоница – день особого поминовения усопших
Вчера, 22:32
В доме-интернате Троицка коронавирус подтвержден у воспитанника
Вчера, 18:58
Текслер: Надеюсь, мы не будем вводить пропускной режим
Вчера, 18:35
В Челябинской области могут ввести обязательный масочный режим для всех
Вчера, 17:59
В Челябинской области пациентам с коронавирусом без симптомов болезни разрешили лечиться дома
Вчера, 17:20
Златоуст пока не закрывают на карантин, но такая вероятность не исключена
Вчера, 17:17
«Подземелья» Челябинска скоро ждет ремонт
Общество
Сегодня, 15:03
Сотрудники скорой в Челябинской области принимают поздравления
Спорт
Сегодня, 11:33
Физкультминутка с ИА «Урал-пресс-информ»
Восполним недостаток движения в домашних условиях
Новости
Сегодня, 16:54
Общество
На помойке в Челябинске обнаружена гора списанной спецодежды медиков
Сегодня, 16:11
Среда обитания
Качество окружающей среды в Челябинской области оказалось одним из лучших в стране
Сегодня, 15:49
Экономика
ВТБ и «Этажи» провели рекордное число ипотечных сделок
Сегодня, 15:11
Происшествия
Полицейские Златоуста ищут свидетелей смертельного ДТП
Сегодня, 12:01
Происшествия
В Челябинске комендант общежития попалась на взятках от студентов
Опрос

Какие семьи с детьми, по вашему мнению, остаются без должной социальной поддержки в сложных условиях коронавируса?

Материалы рубрики
Сегодня, 16:54
Общество
На помойке в Челябинске обнаружена гора списанной спецодежды медиков
Сегодня, 11:36
Общество
В Челябинской области подтверждено 19 новых случаев коронавируса
Вчера, 22:32
Общество
В доме-интернате Троицка коронавирус подтвержден у воспитанника
Вчера, 17:17
Общество
«Подземелья» Челябинска скоро ждет ремонт
Вчера, 15:37
Общество
Хоккеисты магнитогорского «Металлурга» поддержали ветеранов клуба в период коронавируса
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика