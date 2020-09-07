ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

В России иностранцам с жильем разрешили прописывать мигрантов

Общество
Сегодня, 12:40
Размер текста

В России иностранные граждане, имеющие в собственности квадратные метры, получили возможность прописывать мигрантов.

Соответствующие поправки в закон «О миграционном учете» вступили в силу, пишут сегодня, 7 сентября, «Известия».

Согласно изменениям, иностранный гражданин или человек без гражданства, у которого в собственности находится жилая площадь на территории России, может выступать в качестве принимающей стороны для приезжающих из других стран и предоставлять квартиру для фактического проживания.

Кроме того, теперь не нужно вставать на учет по месту пребывания на срок не более 30 дней с момента приезда иностранцев, которые являются участниками госпрограммы по добровольному переселению соотечественников из-за рубежа.

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники.

Отправить новость
Сегодня, 12:08
На набережной реки Миасс организуют спортивную площадку
Сегодня, 11:36
Проголосовать за депутатов ЗСО челябинцы смогут только в медицинских масках
Сегодня, 11:19
За сутки в Челябинской области подтверждено 69 новых случаев ковида
Сегодня, 11:13
В Челябинск скоро прибудет освященная «Всецарица»
Сегодня, 11:01
Сбербанк в Челябинске выдал первый образовательный кредит с господдержкой по сниженной ставке 3%
Сегодня, 10:54
Челябинцы активно прививаются от гриппа
Сегодня, 10:37
В Челябинской области появится своя порода лошадей и новый ипподром
Сегодня, 09:53
На Южном Урале внедряется интеллектуальная система весогабаритного контроля
Сегодня, 09:47
Алексей Текслер проинспектирует Копейск
Сегодня, 09:41
Вступил в силу закон о внесудебном банкротстве
Общество
05.09.20 21:15
Свежие овощи и необычные аксессуары
На площади Революции в Челябинске открылась сезонная ярмарка
Общество
Сегодня, 13:59
Новому ипподрому – быть
Конноспортивные соревнования в Троицке стали шагом к возврату коневодческих традиций
Новости
Сегодня, 13:34
Происшествия
В Троицке посадили мигранта-рецидивиста, который пытался незаконно попасть в Россию
Сегодня, 13:26
Общество
Ученые ЮУрГУ впервые в мире создали минерал с уникальными свойствами
Сегодня, 13:22
Происшествия
В Челябинской области браконьеры застрелили краснокнижного лебедя
Сегодня, 12:40
Федерация
В России повысят штрафы за холодные батареи
Сегодня, 12:28
Федерация
Сибирские силовики заявили о готовности помочь немецким коллегам в деле Навального
Материалы рубрики
Сегодня, 13:26
Общество
Ученые ЮУрГУ впервые в мире создали минерал с уникальными свойствами
Сегодня, 12:11
Общество
ГРЦ Макеева: с заботой о детях и их родителях
Сегодня, 12:08
Общество
На набережной реки Миасс организуют спортивную площадку
Сегодня, 11:13
Общество
В Челябинск скоро прибудет освященная «Всецарица»
Сегодня, 10:54
Общество
Челябинцы активно прививаются от гриппа
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Вакансии в Челябинске

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика