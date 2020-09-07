В России иностранцам с жильем разрешили прописывать мигрантов

В России иностранные граждане, имеющие в собственности квадратные метры, получили возможность прописывать мигрантов.

Соответствующие поправки в закон «О миграционном учете» вступили в силу, пишут сегодня, 7 сентября, «Известия».

Согласно изменениям, иностранный гражданин или человек без гражданства, у которого в собственности находится жилая площадь на территории России, может выступать в качестве принимающей стороны для приезжающих из других стран и предоставлять квартиру для фактического проживания.

Кроме того, теперь не нужно вставать на учет по месту пребывания на срок не более 30 дней с момента приезда иностранцев, которые являются участниками госпрограммы по добровольному переселению соотечественников из-за рубежа.