В России на треть увеличилось количество желающих работать пенсионеров

На 32%, по сравнению с прошлым годом, в России увеличилось количество пенсионеров, выкладывающих свои резюме в интернете. Почти половина из них (45%) желает работать полный рабочий день.

Около 18% пенсионеров предпочитает трудоустройство со сменным графиком, 17% - свободным, 13% - с неполной занятостью. При этом только 4% интересуются удаленной работой. Столько же - работой вахтовым методом, говорится в исследовании аналитического центра “Авито Работа”, данные которого приводит ТАСС.

Примечательно, что 24% пенсионеров ищут работу в качестве домашнего персонала: домработницы, няни, уборщика, помощника по хозяйству. Среди популярных профессий - бухгалтер и охранник - 9% и 7% соответственно.

Предпочитаемая сумма оплаты труда в среднем варьируется около 20 тысяч рублей. Аналитики “Авито” уточняют, что пенсионеры стали искать возможности дополнительного заработка из-за низких пенсий, средний размер которых составляет 17 тысяч рублей. Также на прирост резюме повлияла и пандемия, когда из-за режима самоизоляции многие начали искать подработки.