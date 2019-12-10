В России предложили создать фонд для поддержки гейм-индустрии
Общество
Сегодня, 12:50

В России озвучили предложение софинансировать разработку отечественных компьютерных игр из государственного бюджета на условиях возврата выделенных средств. Для этого необходимо будет создать специальный фонд для поддержки производителей видеоигр, пишут сегодня, 10 декабря, РИА Новости, ссылаясь на отправленную в правительство инициативу депутата Госдумы Василия Власова.

По мнению народного избранника, отечественная IT-индустрия и специалисты являются сильнейшими в мире. Поэтому требуется разработать экономический механизм создания крупных и качественных гейм-проектов, которые полностью окупят расходы.

Парламентарий утверждает, российские программисты сконцентрировались на разработке мобильных приложений из-за того, что реализация проектов для рынка компьютерных игр и консолей слишком дорогие. В то же время, объем мирового гейм-рынка в три раза превышает рынок кинематографа.

Отправить новость
Вчера, 17:53
Власти Челябинской области высказали свое мнение по графику работы 31 декабря
Вчера, 17:26
Генплан развития Челябинска утвердят в марте 2020-го года
Вчера, 17:08
Анонсы событий и мероприятий на 10 декабря
Вчера, 16:38
Челябинская область выполнила две трети осеннего призыва
Вчера, 16:30
К жителям поселка Красногорский вернулась долгожданная горячая вода
Вчера, 16:20
Военкомат Челябинской области приглашает южноуральцев на прием
Вчера, 15:59
Для отделения онкогематологии в Челябинске нужно вырубить часть бора
Вчера, 14:50
ГРЦ Макеева подарит детям сотрудников яркую новогоднюю сказку
Вчера, 14:46
Наталья Котова рассказала о елочных базарах 2019-го
Вчера, 14:43
В 2019 году 40 южноуральцев отметили вековой юбилей
Общество
Сегодня, 12:38
Челябинск признан одним из лучших «Городов для детей» в 2019 году
Общество
Сегодня, 13:50
Катки в Челябинске подготовлены лишь на четверть и не освещены
Новости
Сегодня, 11:37
Федерация
QR не тот. Россияне не пользуются модным сервисом оплаты
Сегодня, 11:29
Происшествия
Почти 2,5 тысячи незаконно распространяемых SIM-карт изъято в УрФО с начала года
Сегодня, 11:04
Федерация
В России предупредили о росте ценника на авиаперелеты
Сегодня, 09:54
Происшествия
За сутки в ДТП в Челябинске пострадали 4 детей
Вчера, 18:06
Политика
Марина Поддубная сменила Горнова, отправившегося в кругосветку
Материалы рубрики
Вчера, 17:08
Общество
Анонсы событий и мероприятий на 10 декабря
Вчера, 16:38
Общество
Челябинская область выполнила две трети осеннего призыва
Вчера, 16:20
Общество
Военкомат Челябинской области приглашает южноуральцев на прием
Вчера, 14:46
Общество
Наталья Котова рассказала о елочных базарах 2019-го
Вчера, 10:43
Общество
Полицейские Челябинска зовут в гости
Теги
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свои новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика