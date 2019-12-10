В России предложили создать фонд для поддержки гейм-индустрии

В России озвучили предложение софинансировать разработку отечественных компьютерных игр из государственного бюджета на условиях возврата выделенных средств. Для этого необходимо будет создать специальный фонд для поддержки производителей видеоигр, пишут сегодня, 10 декабря, РИА Новости, ссылаясь на отправленную в правительство инициативу депутата Госдумы Василия Власова.

По мнению народного избранника, отечественная IT-индустрия и специалисты являются сильнейшими в мире. Поэтому требуется разработать экономический механизм создания крупных и качественных гейм-проектов, которые полностью окупят расходы.

Парламентарий утверждает, российские программисты сконцентрировались на разработке мобильных приложений из-за того, что реализация проектов для рынка компьютерных игр и консолей слишком дорогие. В то же время, объем мирового гейм-рынка в три раза превышает рынок кинематографа.