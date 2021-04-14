Онлайн-переезд в Челябинске: миф или новая цифровая реальность?

В «Ростелекоме» рассказали, выгодно ли менять провайдера при смене места жительства

Переехали в другую квартиру, а интернет забрать забыли? Сегодня мы ни дня не можем прожить без Сети и различных гаджетов. Чтобы не морочить голову с выбором нового провайдера и оформлением договора, эксперты компании «Ростелеком» рекомендуют воспользоваться услугой «Онлайн-переезд».

Благодаря сервису в другую квартиру или город вы сможете забрать не только нужные вещи, но и набор привычных телеком-услуг. Например, быстрый интернет и видеонаблюдение. С момента запуска «Онлайн-переезда» в 2017 году им воспользовалось уже более 150 тысяч российских семей.

Доступ в интернет «Ростелеком» организует по современной технологии «оптика в квартиру», при которой кабель заводится непосредственно в жилище абонента и обеспечивает высокую скорость интернет-доступа до 500 Мбит/сек. Кроме этого эксперты подчеркивают и его доступность.

Исследователи российского издания «Будь мобильным» проанализировали ключевые показатели домашнего интернета в городах Урала и других стран мира. По критерию сочетания скорости и доступности интернета Челябинск занял в рейтинге девятое место. По критерию средних расходов на интернет столица Южного Урала на восьмом месте. Для сравнения, в среднем в США на домашний интернет уходит по пять тысяч рублей, что почти в семь раз дороже, чем в России.

Оптическую инфраструктуру строят как в больших городах области, так и в маленьких удаленных поселках. Это дает возможность жителям пользоваться сверхбыстрым интернетом по технологии «оптика в квартиру». И эта оптическая стройка, конечно, отражается на росте потребления трафика: в 2020 году южноуральцы прокачали почти в полтора раза больше интернета, чем годом ранее.

«Только за 2020 год компания построила более 900 километров оптики на Южном Урале. На постоянной основе проводится модернизация сетей связи, мы заменяем аналоговые линии - оптическими. В прошлом году более 6,5 тысячи домохозяйств были переключены на оптику, около полутора тысяч корпоративных клиентов компании также получили возможность подключать телекоммуникационные услуги по оптическим линиям связи. В планах компании — дальнейшее развитие собственной инфраструктуры региона», - отметил директор Челябинского филиала ПАО «Ростелеком» Михаил Сергеев.

Оптический интернет позволяет пользоваться широкой линейкой цифровых услуг. Например, домашним видеонаблюдением.

Камеры видеонаблюдения видят в темноте, оснащены датчиками движения. Но это еще не все: умный гаджет обладает функцией голосового общения. А это значит, что через видеокамеру можно не только наблюдать за тем, что происходит дома, но и при желании вмешаться в процесс. Теперь можно перестать волноваться о сохранности имущества, безопасности детей, пожилых людей, домашних попугаев и котеек.

Записи доступны только владельцу, надёжно защищены и хранятся в облаке от 7 до 30 дней (согласно выбранному тарифному плану).

Эти и другие цифровые сервисы «Ростелеком» можно забрать с собой, оставив заявку на «Онлайн-переезд» на официальном сайте компании. При этом все оборудование, история покупок и бонусов сохраняется. После переезда в течение двух месяцев клиенты провайдера получат скидку на абонентскую плату.