В Саргазах начались работы по ремонту канализационной системы

После подключения активистов Общероссийского народного фронта в Челябинской области к коммунальной проблеме жителей села Саргазы Сосновского района управляющая организация начала принимать меры по ликвидации канализационных стоков.

Много лет подряд дома и участки в селе затапливает канализационными стоками, но до недавнего времени коммунальщики игнорировали эту проблему. Теперь же в Саргазах закипела работа.

В многострадальном доме № 3 на улице Мира уже заменили трубу канализации, в соседнем доме № 7 начали откачку стоков. По ситуации на улице Набережной (дома № 1 и № 2) управляющая компания совместно с главой поселка инициировали проведение экспертизы для признания этих домов аварийными и, возможно, последующего переселения. Часть жителей поддержали это предложение и организовали сбор средств.

«У некоторых жителей возникли опасения в целесообразности вкладываться в проведение экспертизы, и их можно понять. За годы бездействия управляющей компании эта организация исчерпала свой кредит доверия. ОНФ в свою очередь берет на контроль проведение экспертизы. Она должна быть выполнена добросовестно. Нередко жители попадают в ловушку, соглашаясь на экспертизу, которая якобы не находит нарушений в домах, хотя они очевидны», – заявил эксперт ОНФ в Челябинской области Антон Неверов.

В Народном фронте подчеркивают, что движения по проблеме села Саргазы не должны закончиться на встрече с жителями и условных договоренностях о проведении экспертизы. Важно довести работу до конца и добросовестно подойти к решению многолетней проблемы, из-за которой жители терпят ущерб. Общественники держат ситуацию на контроле. В случае если права людей будут нарушаться, ОНФ намерен обратиться в правоохранительные органы.