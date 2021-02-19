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В села Еткульского района Челябинской области приходит газ

В Еткульском муниципальном районе Челябинской области газификация является приоритетной задачей. В краткосрочный пятилетний план газификации района включено пять населенных пунктов

В 2020 году к голубому топливу подключились жители двух улиц села Коелги, одной улицы села Каратабан, в Александровке введена в эксплуатацию вторая очередь газопровода, построен газопровод по улице Лесная в селе Еманжелинка.

Большая работа проводилась по строительству подводящего газопровода высокого давления от села Лебедевка до села Писклово протяженностью около 20 километров. Общая сумма затрат составила 47 млн. рублей, строительно-монтажные работы были завершены к октябрю 2020 года. В текущем году работы по строительству разводящего газопровода по селу Писклово продолжатся, на эти цели из областного бюджета выделено 30 млн. рублей. Уже проведен аукцион и определен победитель.

В 2020 году в результате проведения аукциона по строительству газопровода до села Писклово образовалась экономия средств, которую направили на газификацию деревни Сарыкуль. Построены линии подводящего и разводящего газопровода. 4 февраля этого года проведены пуско-наладочные работы, теперь любой житель деревни имеет возможность подключиться к сети газопровода.

По словам главы Еткульского муниципального района Юрия Кузьменкова, с каждым годом в районе увеличивается количество газифицированных населенных пунктов. Уже разработана проектно-сметная документация для газификации части села Лебедевка и деревни Сухоруково. Готовится проектно-сметная документация для оставшейся части села Александровка и северной части села Еманжелинка. В краткосрочный пятилетний план газификации района включено пять населенных пунктов.

«Газификация населенных пунктов стала возможной благодаря действующей региональной программе, эту работу мы не могли бы выполнять только за счет средств местного бюджета, для нас важна та поддержка, которую оказывают губернатор и правительство Челябинской области», - говорит глава Еткульского муниципального района Юрий Кузьменков.