В селе Травники разгуляется казачий фестиваль

В селе Травники Чебаркульского района Челябинской области в эту субботу, 28 мая, состоится XVI Областной фестиваль детских и молодёжных казачьих коллективов «Казачьему роду нет переводу». В этом году на площадке фестиваля развернётся театральное действо. Гости мероприятия смогут увидеть жизнь и быт казачьей станицы, а также бои, обряды и традиционные навыки молодых казаков.

Продолжит фестиваль конкурсная программа «Гуляй, казак!». В этом году она включает около 50 выступлений от коллективов из Нагайбакского, Сосновского, Чебаркульского, Красноармейского, Увельского, Чебаркульского районов, а также Копейска, Троицка, Миасса, Усть-Катава и Магнитогорска.

Село Травники как площадка для фестиваля выбрано далеко не случайно. Это старожильческое поселение, известное с 18 века в числе первых деревень, относящихся к Чебаркульской крепости. Травниковские казаки входили в состав Оренбургского Казачьего войска, образованного еще в 1748 году. Сегодня бывшая казачья станица восстановила и бережно хранит страницы своей богатой истории.

Фестиваль проводится при поддержке Министерства культуры совместно с Челябинским государственным центром народного творчества и Администрацией Чебаркульского муниципального района, а также хуторским казачьим обществом «Травниковский». Мероприятие включено в программу «Творческие люди» национального проекта «Культура».