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Улыбнитесь

В Сети аккумулировали противоречивые запреты на период карантина, который не объявлен, но который есть

Общество
Сегодня, 13:29

У нашего российского народа есть замечательное качество: при любых обстоятельствах он не теряет чувство юмора. Вот и сейчас, когда развивается пандемия, когда экономика трещит по швам и безработица стучится в двери, наши остроумные сограждане собрали по Сети противоречивые указания властей и  предложили нам… улыбнуться.

 

В общем-то о коронавирусе уже точно известно следующее:

 

Из дома выходить нельзя, но если нужно, то можно.

Маски вообще-то не помогают, но их обязательно носить.

Магазины закрыты, но их открывают, если нужно.

В больницы бесполезно с этим идти, но идти надо обязательно.

Этот вирус смертельный, но в принципе не страшный.

Перчатки не помогут, но они нужны.

Все остаются дома, но свежий воздух нужен.

Вирус на детей не действует, но дети в зоне опасности.

Оборудования не хватает, но оборудования достаточно.

Есть много симптомов того, что ты болеешь, но можно переболеть без симптомов.

Чтобы не болеть, нужно тренироваться, но в спортзалы и на пробежки нельзя.

Лучше всего гулять на воздухе, но на воздух – особенно в парки – нельзя.

Полные люди в зоне риска, но лучше сидеть дома и есть, чем гулять на воздухе.

К пожилым людям нельзя приходить, но можно приносить продукты и лекарства.

Больным коронавирусом нельзя выходить на улицу, но можно ходить в аптеку и магазин, разъяснил кабинет министров.

Самим ходить к пожилым родственникам нельзя, зато можно заказывать им доставку, разносчики которой без масок и перчаток контактируют в день с сотней человек.

Каждый разжигающий панику, начинает свое сообщение словами «не хочу разжигать панику, но…»

Штрафы никак законно не обоснованы, но их выписывают.

Штрафы придуманы для нарушающих карантин, но можно штрафовать и тех, кто просто один вышел в парк.

Обещано пособие для безработных, но биржи труда отказывают им в регистрации.

Чрезвычайное положение не объявлено, но власти ведут себя так, будто оно есть.

На своей машине передвигаться можно, но ее могут увезти на штрафстоянку.

Вам с пожилой мамой встречаться нельзя, а узбеку-таксисту можно.

Персональные данные охраняются законом, но вы должны отдать их по первому свистку  программе слежки, которая хранит их в открытом виде и никак не защищена.

Болеют только азиаты, но умерло больше европейцев.

Вирус живет на разных поверхностях два часа, нет, четыре, нет, шесть, нет, семнадцать дней. Но ему нужна влажная среда. А, нет, уже не нужна.

Еще нельзя работать, но работать надо.

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