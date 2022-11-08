08.11.2022
Бастрыкин взял на контроль происшествие с челябинской девочкой из маршрутки
08.11.2022
В Челябинске в первые дни ноября от бешенства погибли домашние кот и кошка
08.11.2022
В Магнитогорске откроется отделение регионального Центра «Авангард»
08.11.2022
На «Уральской кузнице» выбрали лучшую машинистку мостового крана
08.11.2022
Надежда Дида: «Важно находить себя между строк»
08.11.2022
В Сети обсуждают появление Ольги Бузовой в кампании с Ильей Мительманом в Дубае
В Сети обсуждают появление Ольги Бузовой в кампании с Ильей Мительманом в Дубае
В центре Челябинска асфальт укладывали на заснеженный щебень. В КДХ объяснили, зачем
07.11.2022
Про пешеходов забыли: челябинцы обсуждают первый гололед
07.11.2022
Челябинцы сварили «Народный борщ» в Херсоне к празднику
04.11.2022
В Челябинске, Магнитогорске и Троицке прошли молебен и Крестный ход в защиту воинов
04.11.2022
Челябинская область отметит День народного единства
03.11.2022