В Сети обсуждают появление Ольги Бузовой в кампании с Ильей Мительманом в Дубае. «На днях Ольгу запечатлели с бывшим бойфрендом Жанны Фриске, депутатом гордумы Челябинска Ильей Мительманом. Они обнимались и флиртовали друг с другом. Примечательно, что Мительман женат», - написал журнал «Voice» (бывший «Cosmopolitan»).

«Кто такой этот Мительман? – добавляет «Персональный пародийный аккаунт «Божена». - Сельскохозяйственному магнату мы всем миром обязаны за путевку в Москву Ирине Шейк, после чего она шаг за шагом стала мировой знаменитостью. После Ирины Мительман встречался с Кожевниковой, Фриске (…). Не знаю, какие на него виды у Бузовой, но дальше совместного отдыха не пойдет. Как ни иронично, свою жену Илья любит так же сильно, как и длинноногих красоток с разным индексом популярности».