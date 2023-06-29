29.06.2023
В Челябинске до конца лета отменили троллейбус №7
29.06.2023
В «северной зоне» Металлургического района Челябинска горячей воды не будет до третьего июля
29.06.2023
В Кыштыме пожар в квартире «спровоцировали» стеклянные банки
29.06.2023
Челябинцы из спортшколы по адаптивным видам спорта завоевали пять наград всероссийских стартов
28.06.2023
Анонсы событий и мероприятий на 29 июня (18+)
28.06.2023
В Челябинске ремонт улицы Рождественского выполнен на 88 процентов
В «северной зоне» Металлургического района Челябинска горячей воды не будет до третьего июля
26.06.2023
В пяти районах Челябинска с четвертого июля отключат горячую воду
05.06.2023
Горячей воды в Металлургическом районе Челябинска не будет до 19 июня
05.06.2023
В Челябинске горячую воду отключат в 63 учебных и 23 лечебных учреждениях
04.05.2023
Первые отключения горячей воды в Челябинске начнутся 15 мая
Сегодня мусульмане России празднуют Курбан-байрам
28.06.2023
Погода в Челябинской области на текущей неделе: дождь, жара и снова дождь
27.06.2023
В нацпарках Челябинской области отменен особый противопожарный режим
27.06.2023
Президент выступил со вторым за последние несколько дней обращением к россиянам
27.06.2023
Челябинская область активнее всех на Урале наращивает оборот розничной торговли
26.06.2023