В «северной зоне» Металлургического района Челябинска горячей воды не будет до третьего июля

Жители «северной зоны» Металлургического района Челябинска останутся без горячей воды до третьего июля.

Как сообщает пресс-служба администрации города, срок проведения опрессовки продлен в связи с технологическими нарушениями, выявленными в ходе проведения гидравлических испытаний ресурсоснабжающей организацией МУП «ЧКТС».

До третьего июля горячее водоснабжение будет отключено в 166 жилых домах по 24-м улицам: 60 лет Октября, Бородинская, Байкальская, Балканская, Богдана Хмельницкого, Вахтангова, Гастелло, Дегтярева, Дружбы, Жукова, Коркинская, Краснооктябрьская, Липецкая, Мира, Обухова, Первого спутника, Приборостроителей, Румянцева, Социалистическая, Сталеваров, Сурикова, Трудовая, Шоссе Металлургов, Электростальская.

Телефон диспетчерской службы: +7 (351) 723-01-81.