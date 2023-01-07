В школах Снежинска продлят каникулы из-за аномальных морозов

В школах Снежинского городского округа (Челябинская область) продлены новогодние каникулы в связи с прогнозируемыми аномальными морозами.

«Новогодние каникулы школьников с первого по 11 классы школ Снежинска продляются до 10 января включительно. Выход на занятия 11 января 2023 года», - сообщает управление образования города.

Как уточнили в ведомстве, школы Снежинска внесли изменения в годовые календарные графики каникул в связи с ожидаемыми в городе морозами.

По данным Челябинского Гидрометцентра, с восьмого по 10 января по всей территории Челябинской области ожидается аномально холодная погода со среднесуточными температурами воздуха ниже климатической нормы на семь градусов и более. В отдельных районах вероятен сильный мороз - минус 40 градусов и ниже.

В Снежинске в ночные часы восьмого и девятого января ожидают минус 26-27 градусов, в ночь на десятое января – минус 32 градуса, в ночь на 11 января мороз чуть ослабнет – уже минус 23 градуса, в ночь на 12 января будет еще теплее – минус 16 градусов.

Днем с восьмого по 10 января – минус 22-24 градуса, с 11 по 12 января – минус 16-13 градусов.