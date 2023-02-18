18.02.2023
Публичная библиотека стала центром архитектурного пространства Челябинска
17.02.2023
ЧелГУ проведет традиционный конкурс детских и молодежных СМИ «ЮнГа+»
17.02.2023
Сериал «Фишер» стал лучшим стартом в линейке Wink Originals
17.02.2023
Из Челябинска на передовую отправили 500 спальников от бизнесмена Миронова
17.02.2023
С начала 2023 года в Челябинской области на железной дороге травмирован один человек
17.02.2023
Челябинка оформила на своих родственников больше десяти микрозаймов
В школе Челябинска откроют еще один класс ФСБ
09.02.2023
ФСБ Челябинской область продолжает пресекать каналы незаконного сбыта оружия
02.02.2023
В УФСБ Челябинской области вспоминают коллег, сражавшихся за Сталинград
27.01.2023
Экс-директор медицинского колледжа Троицка остался в СИЗО
19.01.2023
Замглавы Миасса предъявлено обвинение в получении взятки
На капремонт магистральных теплосетей Челябинска направят более миллиарда рублей
17.02.2023
В Челябинске открывается клуб имени выдающегося историка Евгения Шмурло
16.02.2023
Страх, рождение ребенка или ничего интересного: к 10-летию падения метеорита
15.02.2023
Спасибо героям: 13,5 тысячи человек обязаны жизнью спасателям Челябинской области
14.02.2023
Почти шесть тысяч челябинцев приняли участие в «Лыжне России»
13.02.2023