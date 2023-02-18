В школе Челябинска откроют еще один класс ФСБ

В образовательном центре № 5 в микрорайоне Парковый Челябинска откроется еще один специализированный класс Федеральной службы безопасности. В конкурсном отборе могут принять участие десятиклассники Образовательного центра, а также выпускники девятых классов других школ города. Главными критериями для претендентов станут общее состояние здоровья и хорошие физические данные.

Напомним, в прошлом году в Образовательном центре № 5, открылся первый класс ФСБ 26 человек (девочек и мальчиков). С инициативой открытия специализированного класса выступило руководство образовательного учреждения. В УФСБ России по Челябинской области силовики инициативу поддержали. Специализированная подготовка учеников класса ФСБ сориентирована на поступление в Академию Федеральной службы безопасности.

Сотрудники и ветераны УФСБ систематически проводят уроки по патриотическому воспитанию с демонстрацией фильмов об органах безопасности, сотрудниках ФСБ, учащиеся посетили музей УФСБ, в декабре 2022 года организовали поездку в Москву в Академию ФСБ России и Московский пограничный институт ФСБ России.

«Обучающиеся в классе ФСБ разделены на две группы. Первая с гуманитарным уклоном, где ученики займутся углубленным изучением иностранного языка, истории и права. Вторая группа с техническим направлением. Они более детально изучат математику, информатику и физику», - рассказала сотрудник отдела кадров УФСБ по Челябинской области Анастасия Анисимова.

Обучение в классе ФСБ двухгодичное (10-11 классы). Попасть в класс ФСБ не так-то просто. Желающим предстоит пройти жесткий отбор: школьники должны пройти через призму психолога, иметь отличное здоровье, обладать морально-волевыми качествами, сдать специальные нормативы.

«После окончания школы выпускники класса ФСБ смогут поступить в Академию Федеральной службы безопасности и другие образовательные учреждения ФСБ России. Однако поступать в эти вузы им придется на общих основаниях», - добавила Анастасия Анисимова.

Все вопросы можно узнать в образовательном Центре №5.