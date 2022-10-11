В сквере у ДК «Станкомаш» в Челябинске тестируют «сухой» фонтан

В Челябинске в тестовом режиме запустили пешеходный фонтан в сквере ДК «Станкомаш» в Ленинском районе. Новый объекта сразу заинтересовал местных жителей, отмечают в мэрии.

В пресс-службе администрации города напомнили, что пространство рядом с дворцом культуры благоустраивают по программе «Формирование комфортной городской среды» и при поддержке правительства Челябинской области.

В этом году здесь провели масштабное озеленение, проложили новые тротуары и аллеи, обустроили наружное освещение. Кроме того, в сквере установили парковые скамейки и урны.

Основные работы по благоустройству завершены. Весной 2023-го года преображение общественного пространства будет продолжено – здесь разместят детские и спортивные комплексы, малые архитектурные формы.

Напомним, данный сквер благоустраивают в границах улиц Коммунаров, Челябинского рабочего и переулка Шота Руставели. Концепцию благоустройства общественного пространства разработала компания «Газоны Урала» (данная организация отвечает и за озеленение, и за обустройство «сухого» фонтана) при сопровождении Агентства инновационного и инвестиционного развития и управления архитектуры Челябинска.

Общая стоимость работ, рассчитанных на два года, составляет 125 миллионов рублей.