11.10.2022
В водохранилище Магнитки по программе ММК выпустили молодь белого амура и толстолобика
11.10.2022
В Челябинске «заминировали» железнодорожный вокзал
11.10.2022
В сквере у ДК «Станкомаш» в Челябинске тестируют «сухой» фонтан
11.10.2022
Южноуральцы с ВИЧ могут пройти бесплатное углубленное обследование на туберкулез
10.10.2022
Анонсы событий и мероприятий на 11 октября (18+)
10.10.2022
Челябинская филармония подарила мобилизованным южноуральцам прекрасную музыку
В сквере у ДК «Станкомаш» в Челябинске тестируют «сухой» фонтан
27.09.2022
Челябинцы хотят восстановить знаменитые Коссовские сады: зацветут ли вновь яблони в Ленинском районе, решит мэрия
24.08.2022
В Ленинском районе Челябинска преображаются пространства рядом с дворцами культуры
Весь мир следит, чем Москва ответит за Крымский мост
08.10.2022
Мобилизованные мужчины Южного Урала демонстрируют боевой настрой и поддерживают друг друга в зоне СВО
07.10.2022
Заметное похолодание придет на Южный Урал на следующей неделе
06.10.2022
В Челябинске на Совете ЮУТПП обсудили взаимодействие МСП с предприятиями «оборонки»
05.10.2022
Президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский: Бизнес – это творчество
04.10.2022