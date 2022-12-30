В Сосновском районе автобус №208 с первого января начнет заезжать в Ключи

В Сосновском районе (Челябинская область) автобус №208 «Полетаево – Долгодеревенское» с первого января 2023 года будет заезжать в деревню Ключи.

Об изменении маршрута сообщает ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области».

От железнодорожной станции Полетаево автобус будет отправляться в 10:15 и 14:30, из села Долгодеревенского (от Сосновской районной больницы) – в 12:30 и 17:30.

О том, как будет ходить 208-й автобус первого и второго января нового года, и о схеме измененного маршрута можно узнать здесь.