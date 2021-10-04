В Советском районе Челябинска начали асфальтировать большие проезды между улицами Орджоникидзе, Цвиллинга и Телевизионной.

Как сообщают в районной администрации, работы проводятся в рамках дополнительного муниципального контракта, который стало возможным отыграть благодаря образовавшей после ранее проведенных аукционов экономии.

На месте проведения работ с проверкой побывали начальник отдела благоустройства администрации Советского района Константин Штрек и районный депутат Станислав Патраков, которые обсудили особенности асфальтирования проездов с представителями подрядной организации.

В общей сложности подрядчик должен заасфальтировать более тысячи 600 квадратных метров проездов, а также сделать разуклонку для отвода ливнёвых вод с внутриквартальной территории на проезжую часть улицы Орджоникидзе.

Кроме того, на данной территории будет оптимизировано расположение контейнерных площадок - с целью улучшения движения мусоровозов и упорядочивания парковочного пространства.