В Советском районе Челябинска появился новый уголок красоты

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Фото: Администрация Челябинска

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В Советском районе Челябинска, на перекрестке улиц Блюхера и Дарвина, благодаря инициативному бюджетированию появился небольшой уголок красоты.

Как отмечают в пресс-службе администрации города, территория благоустроенной в рамках реализации инициативных проектов площадки выложена плиткой. Здесь установлены качели и скамейки и обустроены тротуары, которые ведут к ближайшим дворам.

По словам заместителя главы Челябинска по городскому хозяйству Александра Астахова, в настоящее время инициативные проекты в районах областного центра реализованы в общей сложности на 92 процента от установленного плана на текущий год. Подходит к концу и благоустройство, организуемое депутатами городских районов по наказам избирателей (общая готовность всех попадающих в эту категорию объектов составляет на сегодняшний день 90 процентов).

Самую высокую степень готовности демонстрируют общественные пространства, преобразившиеся в Челябинске благодаря федеральной программе «Формирование современной городской среды»: сто процентов (в этом году в столице Южного Урала работы в рамках ФСГС проводились на девяти общественных пространствах).  Готовность дворовых территорий, попавших в данную программу, - 99 процентов (осталось завершить благоустройство одного двора, 50 уже готовы).

Автор: Евгения Александрова
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Заместителем министра строительства и инфраструктуры Челябинской области назначен 33-летний канди
09.11.2021

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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