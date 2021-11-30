В Советском районе Челябинска законсервируют опасный подземный объект

В Советском районе Челябинска законсервируют опасное «подземелье» под проезжей частью возле разворотного кольца троллейбуса на улице Блюхера, напротив бывшего автоматно-механического завода.

Как сообщает районная администрация, осенью текущего года заброшенный долгое время объект был передан на обслуживание в МБУ «Геоцентр» - учреждение уже подготовило муниципальный контракт на проведение работ для повторной консервации. Работы должны быть выполнены до конца 2021-го года.

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Как пояснили в администрации Советского района, подземный переход продолжительное время находился в законсервированном состоянии по причине недостатков конструкции и проблем в эксплуатации (история проблемы насчитывает 15 лет), однако в результате ряда хищений металлических ограждения оказался открытым и, соответственно, небезопасным.

До конца года подземный переход будет законсервирован, как уже сказано выше. Прочие перспективы использования объекта - по назначению - обсуждались на выездном совещании с участием заместителя главы Советского района Евгения Петрова, руководителя Общественной приемной губернатора Челябинской области Татьяны Анненко, представителей комитета дорожного хозяйства, МБУ «Геоцентр».

Также в выездном совещании приняла участие депутат Мария Можерина, к которой жители поселка АМЗ неоднократно обращались по данному вопросу. Народная избранница сама является жительницей данного поселка и, соответственно, очень хорошо понимает серьезность проблемы: она подготовила ряд обращений по подземному переходу в различные инстанции. Параллельно аналогичную работу вела и администрация Советского района.

«Специалисты проведут по подземному объекту необходимые экспертизы, по результатам которых будет принято решение о его дальнейшей судьбе», - сообщили в районной администрации.