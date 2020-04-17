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В субботу спецборт доставит в Екатеринбург южноуральцев, застрявших в Таиланде

Общество
Сегодня, 14:34
Автор: 
Олеся Денисова

В субботу, 19 апреля, в аэропорт Екатеринбурга прилетят спецбортом туристы из Челябинской области, которые не могли выехать из Таиланда. Всех в организованном порядке доставят в обсерватор на двухнедельный карантин.

Об этом сообщил на брифинге 17 апреля губернатор Алексей Текслер.

Напомним, по данным федеральной миграционной службы, на сегодня за границей находятся порядка 800 южноуральцев и пока по разным основаниям не вернулись в Челябинскую область. В частности, в Таиланд уехало 170 человек.

«Мы формируем список желающих вернуться домой из-за рубежа. У нас есть вся информация, полученная из разных источников. Люди иногда дозваниваются, в том числе и до моей приемной. Сегодня эту работу организовала структура внутриэкономического блока, которая отвечает за туризм», - уточнил губернатор. На портале «Госуслуги» есть специальный сервис, где каждый россиянин может оставить заявку, чтобы вернуться из-за границы домой.

Рейс из Бангкока запланирован на вечер18 апреля. «Для южноуральцев зарезервированы 73 места, в списке уже более 60 человек. Он сформирован и передан в оперативный штаб», - отметил Алексей Текслер.

Спецборт должен прилететь в аэропорт Екатеринбурга в шесть утра 19 апреля. Всех прилетевших централизованно на автобусах доставят в центр временного размещения, . Автобусы для перевозки уже заказаны. «Люди будут помещены в обсерватор на 14-дневный карантин», - добавил глава региона.

Напомним, 28 марта в международном аэропорту им. И. В. Курчатова в Челябинске приземлился самолёт из Таиланда, на борту которого было 289 пассажиров. Прилетевших туристов прямо на борту самолета встретила бригада медиков и специалистов Роспотребнадзора. У всех пассажиров членов экипажа были взяты анализы на COVID-19. Все туристы отправлены на 14-дневную самоизоляцию.

 

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Автор: 
Олеся Денисова
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