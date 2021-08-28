В субботу у православных - Успение Пресвятой Богородицы

В субботу, 28 августа, у православных праздник Успения Пресвятой Богородицы и Приснодевы Марии.

Это один из двенадцати главных праздников Православной церкви. Он идет сразу после Успенского поста, который длился с 14 по 27 августа. В этот день во всех православных храмах проходят торжественные богослужения.

Успение Пресвятой Богородицы – последний великий праздник церковного года, которым завершается двухнедельный Успенский пост и весь литургический круг православной церкви, открывающийся праздником Рождества Пресвятой Богородицы.

Обычно смерть человека становится для других людей источником скорби и страдания. Но Церковь установила праздник Успения Божией Матери как день радости и ликования.

По церковному преданию, Пресвятая Богородица пережила своего Божественного Сына на много лет. Долгие годы, исполняя просьбу Спасителя, о ней заботился апостол Иоанн Богослов. Последние годы жизни Богородица провела в Иерусалиме (по другой версии – в Эфесе). О скором отходе в небесные обители Богородице было заранее сообщено свыше. На прощание с Богоматерью чудесным образом собрались все апостолы. После погребения выяснилось, что тело Пресвятой Девы исчезло: Господь избавил его от тления и вознес на небеса.

Наши предки верили, что Матерь Божья на праздник Успения Пресвятой Богородицы внимательно прислушивается к просьбам матерей. Поэтому в этот день матерям нужно просить Деву Марию о том, чтобы дети были здоровы, и чтобы счастливо сформировалась судьба у девушек на выданье.

В этот день во многих местах в церковь приносили семена и колосья разных хлебов для благословения и освящения, а на поле оставляли небольшую горсть несрезанных колосьев, перевязывали их лентой – «завивали бороду» и приговаривали: «Дай Бог, чтобы на другое лето был хороший урожай!».

Праздник иногда называли Дожинком, поскольку в это время заканчивали жать хлеб. Так как в жатве участвовали главным образом женщины, то в старину время отдыха после Успения называли молодым Бабьим летом, которое продолжалось до Ивана Постного.

Наши предки нередко ассоциировали Богородицу с древним божеством — Матерью Сырой Землей, поэтому и в день Успения земля считалась именинницей. В праздник по земле нельзя было ходить босиком, а также втыкать в нее любые острые предметы — ни колья, ни лопаты, ни другой инструмент.

В этот день необходимо нуждающимся раздать милостыню. Потому что в этот день радость и защиту обязаны ощущать даже те, у кого нет финансовой устойчивости.

Обязательно на праздник Успения Пресвятой Богородицы нужно делать заготовки на зиму. Так как после этого праздника на огородах уже не будет такого разнообразия овощей, которое есть сейчас. Особенное внимание при этом уделялось засолке огурцов.

И, конечно, в этот день разрешено посвататься. Принять сватов и обсудить подробности будущей свадьбы — очень хорошая примета, которая обещает сладкую супружескую жизнь.

В Челябинске есть храм, посвященный Успению Пресвятой Богородицы. Он расположен близ главного входа на Успенское) кладбище (Цинковое).