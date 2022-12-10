В субботу в Челябинске состоится Рождественский фестиваль воскресных школ

В субботу, 10 декабря 2022 года, в Детской филармонии состоится Рождественский фестиваль воскресных школ Челябинской епархии. В фестивале примут участие 250 детей в возрасте от семи до 14 лет из 28 воскресных школ.

Фестиваль откроет праздничный концерт для участников и гостей. Затем ребята примут участие в мастер-классах по девяти направлениям: архитектура, живопись, рукоделие, театр, рождественская викторина, основы каллиграфии, пение, журналистика, музейное дело.

В ходе мастер-классов дети подготовят творческие проекты и рождественскую продукцию и представят их в заключительной части фестиваля на сцене и на ярмарке.

Организаторам и участникам Рождественского фестиваля по окончании мероприятия будут вручены именные дипломы и подарки.

Рождественский фестиваль начнется в 11 часов 30 минут по адресу: г. Челябинск, ул. Солнечная, 5.

Проект «Рождественский фестиваль воскресных школ Челябинской епархии» был разработан на приходе челябинского храма в честь иконы Божией Матери «Нечаянная Радость». Он стал победителем конкурса малых грантов «Православная инициатива».

Как отметили в храме, участники фестиваля более детально узнают историю праздника Рождества Христова, его смыслы и традиции. Повысят свой культурный уровень, укрепят приверженность к традиционным духовно-нравственным, христианский ценностям.