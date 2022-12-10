10.12.2022
Школьники в Челябинске узнают о традициях празднования Нового года, появившихся по указу Петра I
10.12.2022
В субботу в Челябинске состоится Рождественский фестиваль воскресных школ
09.12.2022
Анонсы событий и мероприятий на выходные (18+)
09.12.2022
Сотрудникам мэрии и УК предложили поселиться в аварийном общежитии на Мира
09.12.2022
С борта самолета в руки полицейских попал в Челябинске подросток-беглец
09.12.2022
Половина коррупционных преступлений в Челябинской области - взятки
В субботу в Челябинске состоится Рождественский фестиваль воскресных школ
09.12.2022
В Челябинске построят храм Иерусалимской Божией Матери
04.12.2022
В воскресенье православные отмечают Введение во храм Пресвятой Богородицы
03.12.2022
В воскресенье в Челябинске совершат Братский молебен за Отечество, народ, воинство
28.11.2022
Челябинский монастырь получил в дар икону, писанную на Святой Горе Афон
Впервые в "Зеленом рейтинге": Виктория Абрамченко отметила Челябинскую область в "ликвидации объектов накопленного вреда"
09.12.2022
Челябинский АНГЕЛ стал обладателем ордена Мужества и человеком года
08.12.2022
Ринат Кучитаров встретит Новый год в СИЗО
07.12.2022
Жители Челябинской области могут отправлять письма на передовую
06.12.2022
Челябинцы ругают мэрию за снос стены дома, в котором живут люди
05.12.2022