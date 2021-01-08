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В субботу зарядку с южноуральцами проведет первая российская чемпионка мира по тхэквондо

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В субботу зарядку с южноуральцами проведет первая российская чемпионка мира по тхэквондо

В субботу, девятого января, утреннюю онлайн-зарядку для жителей Челябинской области проведет заслуженный мастер спорта России, первая российская чемпионка мира по тхэквондо Ольга Иванова. Тренировка состоится в 10 часов утра.

Как сообщили в министерстве информационных технологий, связи и цифрового развития, которое является одним из организаторов проекта «Зарядка с чемпионом», Ольга Иванова родилась в Верхнеуральском районе Челябинской области, а в 2008 году переехала в Челябинск. В тхэквондо Ольга попала около двадцати лет назад совершенно случайно – ей захотелось узнать, чем занимаются тхеквондисты в спортивном зале, который был рядом с ее домом. Сегодня Ольга Иванова - заслуженный мастер спорта России. В 2013 году Ольга, впервые в истории России, стала чемпионкой мира по тхэквондо.

Напомним, в Челябинской области в новогодние каникулы ежедневно в 10 часов утра известные спортсмены проводят онлайн-тренировки в рамках проекта «Зарядка с чемпионом». Упражнения рассчитаны на людей любого возраста, поэтому зарядку могут делать все члены семьи – и дети, и взрослые.

Первую тренировку нового сезона провел мастер спорта, четырнадцатикратный чемпион мира по гиревому спорту Иван Денисов, который принял участие в проекте вместе с женой и сыном.

В воскресенье, третьего января, секретами успешной тренировки поделилась уроженка Челябинска, мастер спорта международного класса, трёхкратная чемпионка мира и победительница кубка России по борьбе на поясах, победитель и призёр первенства России по дзюдо Дина Гизатулина.

В понедельник, четвертого января, эстафетную палочку подхватил «Челбаскет».

Во вторник, пятого января, зарядку для южноуральцев провела рекордсменка мира и Европы по легкой атлетике, посол ГТО, руководитель школы детского бега ChampiKids Евгения Зинурова.

В среду, шестого января, провела утреннюю онлайн-зарядку и поделилась советами по поддержанию хорошей физической формы чемпионка мира по бодифитнесу Татьяна Мандолина.

В четверг, седьмого января, южноуральцы смогли сделать зарядку вместе с заслуженным мастером спорта по боксу, чемпионом России и Европы, чемпионом Кубка мира Эдуардом Абзалимовым.

В пятницу, восьмого января, комплексом упражнений для утренней разминки поделилась победитель Кубка мира по тайскому боксу Вера Негодина.

Посмотреть онлайн-зарядку можно в прямом эфире на сайте 1obl.tv или перейти по ссылке с онлайн-платформы «Детидома». Кроме того, на сайте доступны видеозаписи всех прошедших тренировок.