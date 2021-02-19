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В том, что Университетская Набережная просела, виноват не подрядчик, а автомойка

В том, что улица Университетская Набережная в Челябинске просела, виноват автомоечный комплекс – из-за произведенной им незаконной врезки в шламопровод вода попала в основание дорожной одежды.

К такому предварительному выводу пришли участники выездного совещания, которое состоялось на месте просадки проезжей части (район поселка Благодатово): представители городского комитета дорожного хозяйства, МУП ПОВВ, челябинской Госавтоинспекции.

Так что просела Университетская Набережная, только в прошлом году отремонтированная по федеральной программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги», не по вине подрядной организации «Уралдорстрой», заявили сегодня, 19-го февраля, в КДХ Челябинска.

Все же это лишь предварительные итоги – окончательная причина просадка станет известна лишь после того, как будет готов результат анализа воды (исследование проведет взявшее пробы МУП ПОВВ).

Напомним, десятого февраля из-за просадки дорожного полотна на данной улице было ограничено движение по одной полосе в сторону северо-запада.

Обеспокоенные случившимся общественники забили тревогу, подчеркнув, что трещина и провал образовались на свежем объекте БКАД. Активисты Общероссийского Народного фронта задались вопросом, за чей счет будет вестись работа над «ошибками», и заявили, что берут возникшую ситуацию с просадкой на свой контроль.