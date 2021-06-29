В трех поселках Челябинской области в субботу ограничат электроснабжение

В субботу, третьего июля, в трех поселениях Копейского городского округа (Челябинская область) временного ограничат электроснабжение в связи с проведением ремонтных работ.

«В зону временного обесточения попадают поселки Старокамышинск, Зуевка, Дальний», - уточнили в пресс-службе филиала «Россети Урал» - Челябиэнерго.

Частичное ограничение электроснабжения потребителей планируется в период с двух часов ночи до 12 часов 30 минут третьего июля.

Специалисты будут проводить работы по замене подвесной изоляции на воздушных линиях электропередачи (ВЛ) 110 кВ «Исаково – Еткуль» и «Исаково – Ю. Копи».

«Выполнение данных работ, по условиям безопасного производства работ, невозможно без ограничения электроснабжения потребителей», - пояснили в энергокомпании.

Энергетики обращаются к жителям поселков и руководителям организаций и учреждений с просьбой принять профилактические меры в целях исключения ущерба для личного имущества и здоровья и отключить из сети электроприборы.

Все работы производятся по согласованию с администрацией Копейского городского округа.

Информацию о сроках проведения ремонтных работ, а также по вопросам электроснабжения потребителей компании «Россети Урал» можно получить по единому номеру 8-800-22-00-220 (звонок по России бесплатный), в мессенджере Telegram по номеру +7-912-29-01-220. На сайте электросетевой компании https://www.mrsk-ural.ru/ работает Интернет-приемная. Кроме того, информация о введениях ограничений потребителей дополнительно размещается на сайте компании «Россети Урал» в разделе «Информация об отключениях».

Здесь же функционирует сервис передачи информации об отключениях электроэнергии для клиентов. Заполнив простую форму, всегда можно направить сообщение энергетикам о сложившейся проблеме.