В Троицком районе выявили проблемную сельскую школу, ответственным лицам внесены представления

В Челябинской области органы прокуратуры организовали проверку по публикации в Интернете о нарушениях, в том числе санитарно-эпидемиологического законодательства, в Родниковской СОШ (Троицкий муниципальный район).

Как отмечают в пресс-центре областной прокуратуры, на территории МБОУ «Родниковская СОШ», расположенного в поселке Тогузак, не оборудована площадка для сбора отходов, не проведен ремонт отмостки здания. В здании школы, расположенной в поселке Родники, не заменены светильники, а также не произведен ремонт крыши (не заменены коньковые доски).

При обследовании здания, расположенного в Родниках по улице Просвещения 2А (второй корпус), также выявлены нарушения: стулья и парты имели дефекты и повреждения, частично отсутствовала их маркировка; освещение учебных кабинетов и предельная наполняемость учебных классов не соответствовали нормативным требованиям.

По результатам проверки прокурор внес директору МБОУ «Родниковская СОШ» и главе Троицкого муниципального района представления об устранении выявленных нарушений закона.

Кроме того, в связи с длительным непринятием мер по проведению капитального ремонта основного здания школы с момента прекращения эксплуатации здания прокуратура направила в Троицкий районный суд исковое заявление о возложении на МБОУ «Родниковская СОШ» обязанности провести необходимые ремонтные работы.

Ситуация находится на контроле в прокуратуре Челябинской области.