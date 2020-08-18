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В Верхнем Уфалее впервые за три десятилетия начали возводить жилые дома

Общество
Сегодня, 19:12
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В Верхнем Уфалее (Челябинская область) впервые за три десятилетия начали строить жилые дома. В две возводимые в настоящее время новостройки переселят жильцов 19-ти ветхо-аварийных домов. 

На переселение из ветхо-аварийного жилья более четырехсот человек Верхнеуфалейский городской округ получил из региональной казны 279 миллионов рублей. Контракты на строительство двух пятиэтажек были заключены в прошлом году. Ввод жилых зданий в экслуатацию запланирован на декабрь 2020-го. 

Благодаря областной поддержке будет расселен аварийный жилищный фонд, признанный таковым до первого января 2017-го года. 

В ходе состоявшегося сегодня, 18 августа, рабочего визита в Верхний Уфалей губернатор Челябинской области Алексей Текслер констатировал, что тема ветхо-аварийного жилья для этого муниципалитета крайне актуальна.

«Собственно, город в 30-е годы вместе с комбинатом строился. И значительная часть жилья была построена в те годы. Задача переселения из ветхо-аварийного жилья одна из важнейших. 19 домов мы переселим, два дома, которые строятся, примут жильцов из этих старых домов», - отметил глава региона.

Аварийное общежитие в Верхнем Уфалее, по улице Ленина 12-А, уже расселено (на эти цели было выделено свыше 76-ти миллионов рублей).

Переселение жителей города в новые благоустроенные квартиры - первый положительный момент, отмеченный губернатором. Еще один - проводимый в настоящее время ремонт в городской больнице Верхнего Уфалея, который должен быть завершен в ноябре текущего года. На эти цели из областного бюджета в 2020-м году было направлено около сорока миллионов рублей. Кроме того, для учреждения здравоохранения уже закупили медоборудование.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, Алексей Текслер поручил дополнительно оснастить больницу новой техникой, обеспечить учреждение кадрами и обратил внимание ответственных лиц на необходимость благоустройства территории. 

Также среди положительных изменений, произошедших в Верхнем Уфалее с момента первого визита сюда губернатора, - завершение капитального ремонта в части здания бывшей женской консультации, куда перевели детскую поликлинику (ремонт закончился в феврале текущего года).

До конца 2020-го для пациентов села Иткуль откроет свои двери строящийся в настоящее время фельдшерско-акушерский пункт, что тоже является хорошей новостью.

Некоторые из ранее данных Алексеем Текслером поручений остались невыполненным. Это ремонт дороги от Верхнего Уфалея до границ Свердловской области, который планировалось осуществить в два этапа. 

Общая сметная стоимость реконструкции составляет 762 миллиона рублей. Первый этап реализовали в 2018-2019-м годах. Второй, предусматривающий устройство асфальтобетонного покрытия, запланирован на 2021-й.

Что касается спортивно-оздоровительного центра «Никельщик», проектно-сметная документация по модернизации освещения стадиона разработана.

редварительная стоимость всех работ по реконструкции наружного освещения спортобъекта составляет 39,7 миллиона рублей. При получении заключения экспертизы необходимо решение о выделении соответствующей субсидии в 2021-м году.

 

 

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