В воскресенье православные отмечают Введение во храм Пресвятой Богородицы

В воскресенье, четвертого декабря, православная церковь отмечает праздник Введение (входа) во храм Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии. Он относится к двунадесятым праздникам (так называют 12 наиболее важных праздников церковного календаря). Во всех храмах Челябинской епархии совершат торжественные богослужения.

В канун праздника, третьего декабря, митрополит Челябинский и Миасский Алексий совершил всенощное бдение с литией в Свято-Симеоновском кафедральном соборе.

Как сообщили в Свято-Симеоновском кафедральном соборе, праздник Введения во Храм Пресвятой Богородицы установлен в честь знаменательного события из жизни Девы Марии. Предание рассказывает, что, когда Деве исполнилось три года, благочестивые родители Иоаким и Анна исполнили данный ими ранее обет – отдали ребенка на служение Богу. Они торжественно проводили Марию, будущую Богоматерь, в Иерусалимский храм, где Она воспитывалась до совершенных лет.

В проповеди после богослужения митрополит Алексий отметил, что родители Пресвятой Богородицы привели Её в храм в очень раннем возрасте.

«Пречистая Дева провела в храме много времени, - отметил владыка Алексий. - Здесь она занималась рукоделием, изучала Священное Писание, пребывала в молитве и доброделании. Для нас это напоминание в том числе и о том, что мы своих детей тоже должны в храм приводить».

Праздник показывает, как важно, чтобы с самого рождения ребенок воспитывался в обстановке любви и послушания. Чтобы родители своим благочестивым поведением прививали детям такие духовные добродетели как целомудрие, искренность, честность, беззлобие, умение терпеть и прощать.

Правящий архиерей призвал прихожан уделять больше внимания христианскому воспитанию детей, поздравил с праздником и пожелал доброго здоровья и духовного благополучия.

Владыка Алексий привел в пример Русскую классическую школу «Родное слово» в Челябинске, где уделяют большое внимание воспитанию детей.

Как сообщили в Челябинской епархии, утром в субботу, третьего декабря, митрополит Челябинский и Миасский Алексий освятил домовый храм в честь Введения во Храм Пресвятой Богородицы при Русской классической школе.

В этой школе ребята не пользуются гаджетами и занимаются по пособиям Ушинского и других классиков отечественной педагогики.

«Здесь дети получают не только знания, но и достойное воспитание, которое во многом определяет судьбу человека. Образование, нравственность, культура в нашем Отечестве имеют православные корни, которые сохранила наша Русская Православная Церковь и будет хранить до скончания века», - сказал архипастырь.

Владыка Алексий отметил, что участие в Церковных Таинствах, молитва очень благотворно влияет на душу ребенка.

Также митрополит Алексий призвал православных родителей проявлять настойчивость при выборе для своих детей в школьной программе предмет «Основы православной культуры».

ДЛЯ СПРАВКИ

Как говорит Священное Предание, когда Деве Марии исполнилось три года, её благочестивые родители Иоаким и Анна приготовились исполнить свой обет — если у них родится младенец, посвятить его на служение Богу. Они созвали родственников, пригласили сверстниц своей дочери, одели Ее в лучшие одежды и, провожаемые народом с пением духовных песней, повели Ее в храм иерусалимский для посвящения Богу. Ее подруги-сверстницы, как и Сама Дева Мария, шли с зажженными свечами в руках.

На встречу им вышли с пением из храма священники во главе с первосвященником. Иоаким и Анна с благоговейными молитвами поставили Марию на первую ступень лестницы, ведущей в храм. Лестница же эта имела пятнадцать больших ступеней по числу псалмов, которые священники пели при входе в храм.

И вот трехлетняя Мария без посторонней помощи взошла по высоким ступеням. Там первосвященник встретил и благословил ее, как это он всегда делал со всеми посвящаемыми Богу. А затем, по внушению Духа Святого, он ввел ее во Святое Святых. Это было самое священное место в храме. Туда никто не имел право входить, кроме него самого, и то только один раз в год. Дух Святый внушил первосвященнику, что Мария, избранная отроковица, достойна входить в самое священное место. Она предназначена Богом стать Матерью Сына Божия, который откроет людям вход в Царство Небесное. Иоаким и Анна, исполнив свой обет, возвратились домой, а Мария осталась жить при храме.

В Челябинской епархии ряд храмов освящён в честь Введения во храм Пресвятой Богородицы. Престольным этот праздник является для церквей Еманжелинска и Миньяра (Ашинский район), села Тюлюк Катав-Ивановского района и села Хомутинино Увельского района.