В воскресенье православные празднуют Пасху

В воскресенье, 19 апреля, православные Челябинской области отметят самый большой и светлый христианский праздник - Воскресение Христова.

Этот праздник еще называют Пасхою, то есть днем, в который совершилось перехождение от смерти - к жизни и от земли - к Небу. Пасха - самый древний и важный праздник богослужебного года.

Накануне, 18 апреля, в Великую Субботу, митрополит Челябинский и Миасский Григорий совершил вечерню и Божественную литургию святителя Василия Великого в Свято-Симеоновском кафедральном соборе города Челябинска. Владыке сослужили клирики собора во главе с ключарем протоиереем Владимиром Маничевым.

За богослужением были вознесены молитвенные прошения об избавлении от губительного поветрия (эпидемии коронавируса), сообщили в епархии.

В Пасхальную ночь владыка призвал всех соблюдать режим самоизоляции, не выходить из дома - участвовать в общей молитве через теле и видео-трансляции. Телеканалом ОТВ будет организована прямая трансляция Пасхальной литургии из Свято-Симеоновского кафедрального собора города Челябинска. Богослужение возглавит митрополит Григорий. Начало трансляции в полночь 19 апреля.

Для жителей Магнитогорска будет организована трансляция ночной пасхальной службы из Кафедрального собора Вознесения Христова на сайте газеты «Магнитогорский рабочий». Начало в 23 часа.

В Светлую Пасхальную ночь Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит пасхальную заутреню и Божественную литургию в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве. Прямую трансляция Пасхальной службы можно будет увидеть на многих федеральных каналах, в числе которых «Первый канал», «Россия-1», «НТВ» «Спас». Она начнется 18 апреля в 23:30 по московскому времени.

Главными атрибутами праздничного стола на Пасху являются крашенные яйца, кулич и пасха (сладкое блюдо из творога с изюмом). Пасхальная еда освящается в церкви накануне - в Страстную субботу. Крашенное яйцо (раньше - это были только красные яйца) - символ мира, обагренного кровью Иисуса Христа и через это возрождающегося к новой жизни. Кулич (высокий хлеб из сдобного теста) - символ тела Господнего, к которому должны причащаться верующие.

Митрополит Григорий еще раз напомнил, что для благословения куличей, яиц, пасох и прочей пасхальной снеди не нужно посещать храм. Все могут это сделать дома сами, перед пасхальной трапезой трижды прочитав праздничный тропарь «Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ, и сущим во гробех живот даровав», а затем окропить снеди освященной водой со словами: «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь.

«Правильно выйти из поста, особенно если кто-то по всем правилам традиции соблюдал строгий пост, - нелегкая задача, но вполне выполнимая. Пищу следует принимать небольшими порциями. Желательно делать перерывы, чтобы дать возможность еде полностью перевариться», - советуют специалисты.