В воскресенье состоится онлайн-марафон «Время чудес»

В воскресенье, 26 декабря, состоится Всероссийский онлайн-марафон для детских домов и домов престарелых «Время чудес».

Как сообщает минсоц, будет организована единая онлайн-площадка с виртуальными комнатами каждого региона, на которой будут транслироваться сказочные спектакли, постановки театров, экскурсии выставок. Также планируется привлечение в онлайн-марафон известных музыкантов и блогеров.

В рамках онлайн-марафона будет запущен флешмоб «Россия – одна семья!», для которого все желающие жители страны смогут записать свое видео с поздравлениями. Лучшие ролики войдут в трансляцию.

Для участия необходимо до 23 декабря 2021 года:

1. Записать видеопоздравление длительностью 1-2 минуты в горизонтальном формате для пожилых из Домов престарелых или детей-сирот;

2. Опубликовать видео одним из следующих способов:

- в группе ВКонтакте;

- в группе Telegram;

- в своем профиле в Insstagram или Tik Tok с хештегом #россияоднасемья.

Мероприятие организуют международное волонтерское движение DaDobro, организованное благотворительным фондом «ДАДОБРО» в рамках «Календаря добрых дел» при поддержке Ассоциации волонтерских центров России.