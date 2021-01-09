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В воскресенье южноуральцы еще успеют бесплатно сдать тест на ковид

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В воскресенье южноуральцы еще успеют бесплатно сдать тест на ковид

В завершающий день новогодних каникул, десятого января, жители Челябинской области еще успеют бесплатно сдать тест на коронавирусную инфекцию COVID-19 методом ПЦР (полимеразная цепная реакция).

Напомним, тестирование на ковид в ТРК Челябинска, Магнитогорска, Копейска, Сатки и Южноуральска началось третьего января.

За это время только в областном центре прошли тестирование две тысячи 540 горожан, в том числе ТРЦ «Алмаз» - 1044 человека, ТРК «Куба» - 761 человек, в ТРК «Горки» - 735 жителей.

Исследования проводятся, чтобы выявить бессимптомных носителей вируса. Мазок ПЦР берут только у людей без признаков ОРВИ.

Для сдачи анализа в пунктах тестирования в торговых центрах необходимо предъявить паспорт и полис обязательного медицинского страхования (ОМС), а также заполнить информированное согласие. Обязательны также медицинская маска и соблюдение социальной дистанции.

В Челябинске пройти тестирование можно с 14 до 17 часов в ТРК Куба (ул. Цвиллинга, 25, первый этаж, направо от входа), ТРК Горки (ул. Артиллерийская, 136, второй этаж, над входом со стороны АД Меридиан) и ТРЦ Алмаз (ш. Копейское, 64, первый этаж, центральный вход).

В Магнитогорске обследование можно бесплатно пройти в ТРК «Гостиный двор» (второй этаж, рядом с эскалатором) с 10 до 12 часов.

В Южноуральске бесплатно сдать ПЦР-тест на коронавирус можно с 10 до 12 часов в ТРК «Южный».

В Сатке сдать мазок на коронавирусную инфекцию все желающие могут на первом этаже ТРК Факел с 10 до 12 часов.

В Копейске обследование всех желающих на наличие коронавирусной инфекции проводились в ТРК СЛАВА (пр. Славы, д. 8) и в поликлиниках горбольницы №1 с первого по девятое января.

Медработники напоминают, за два часа до тестирования рекомендовано не принимать пищу, напитки и воду; не употреблять освежающих леденцов, не чистить зубы; не курить; не пользоваться жевательной резинкой, полосканиями для полости рта, назальными препаратами, ингаляторами.

Результат теста на COVID-19 можно будет узнать через несколько дней после сдачи теста в поликлиниках по месту жительства.